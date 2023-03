Come installare l’anteprima per sviluppatori di Android 14

Prima di iniziare, tieni presente che l’anteprima per sviluppatori di Android 14 non è l’unico programma di pre-rilascio di Android in città. È in corso anche il beta test di Android 13 QPR2 , con un rilascio stabile del prossimo Feature Drop di Android 13 previsto per marzo 2023. Esamineremo anche l’installazione di questo software pre-release sul tuo Google Pixel 7 o su un altro telefono Pixel supportato.

Attualmente, sia questo programma beta di Android 13 che l’anteprima per sviluppatori di Android 14 sono disponibili solo sugli smartphone Pixel. Poiché Google mantiene ufficialmente i dispositivi Android e Pixel, puoi aspettarti di ricevere aggiornamenti di sistema prima della maggior parte dei produttori di terze parti. Se non possiedi un Pixel, dovresti ricevere la build stabile di Android 14 verso la fine di quest’anno o all’inizio del prossimo anno, quando uscirà la versione stabile.

Quali dispositivi sono idonei per l’anteprima per sviluppatori di Android 14?

Come per le precedenti versioni di Android, solo un numero limitato di dispositivi è compatibile con l’Anteprima per sviluppatori. Puoi testarlo su un emulatore come parte di Android Studio oppure puoi eseguire il flashing su un telefono Pixel, se ne hai uno recente. Si noti che Pixel 4a non è supportato, a differenza del suo parente stretto, Pixel 4a 5G. L’elenco completo dei dispositivi supportati è quindi piuttosto breve:

Pixel 7 e 7 Pro

Pixel 6a

Pixel 6 e 6 Pro

Pixel 5a

Pixel 5

Pixel 4a 5G

Di cosa hai bisogno prima di poter installare Android 14 Developer Preview

Prima di poter installare Android 14 Developer Preview, devi preparare sia il tuo computer che il tuo telefono. Il tuo telefono deve essere in grado di comunicare con il tuo computer utilizzando la sua modalità di debug e il tuo computer richiede un software aggiuntivo per poter inviare comandi al tuo telefono. Ecco il modo più semplice per preparare tutto: