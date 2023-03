Come registrare le telefonate sul tuo telefono Samsung Galaxy

Invece di scrivere con carta e penna , registra una chiamata sul tuo telefono Samsung Galaxy e rivedila in un secondo momento. Ti mostriamo come registrare le chiamate vocali dell’operatore sul tuo telefono Galaxy. Per le videochiamate, puoi utilizzare un’app di registrazione dello schermo per registrare le riunioni di Google Duo , Zoom o Google Meet.

Come registrare una chiamata su un telefono Samsung Galaxy

La funzione di registrazione della chiamata viene visualizzata solo quando si è impegnati in una chiamata attiva. Segui i passaggi seguenti per registrare una chiamata sul tuo telefono Samsung Galaxy.

Apri l’ app Telefono ed effettua una chiamata. Una volta in una conversazione attiva, tocca il menu a tre punti in alto Seleziona Registra chiamata . Un punto rosso indica lo stato e l’ora della registrazione della chiamata attiva. Disconnetti la chiamata o apri lo stesso menu in alto per interrompere la registrazione della chiamata. Il sistema salva la registrazione nella memoria interna e ne invia una notifica. Puoi scorrere verso il basso dall’alto e aprire il Centro notifiche. Controlla la notifica Chiamata registrata e toccala per ascoltare la registrazione. Quando registri una chiamata, accanto al nome (o al numero) di un contatto viene visualizzata una piccola icona del microfono nel menu Recenti dell’app Telefono.

Se utilizzi Google Voice per effettuare o ricevere chiamate, procedi nel seguente modo per registrare le chiamate vocali.

Apri l’ app Google Voice . Seleziona il menu dell’hamburger nell’angolo in alto a sinistra e vai su Impostazioni . Abilita le opzioni di chiamata in arrivo . Quando rispondi a una chiamata sul tuo numero Google Voice, apri il tastierino e tocca 4 per avviare la registrazione

Tutti i partecipanti sentono un annuncio che la registrazione della chiamata è iniziata. Toccare 4 per interrompere la registrazione e trovare la clip vocale nella scheda Segreteria .

Come registrare automaticamente le chiamate su un telefono Samsung Galaxy

Puoi automatizzare il processo di registrazione delle chiamate e salvare tutte le chiamate in entrata e in uscita sul tuo telefono. Una tipica clip di registrazione delle chiamate richiede una piccola quantità di spazio di archiviazione (in kilobyte) sul tuo telefono Galaxy. Anche se registri tutte le chiamate vocali sul tuo telefono Galaxy, non intacca enormemente lo spazio di archiviazione del tuo telefono. Samsung offre anche un’opzione per registrare automaticamente le chiamate da contatti selezionati o numeri non salvati.

Avvia l’ app Telefono e passa al menu Tastiera . Tocca il menu a tre punti in alto e apri Impostazioni. Apri il menu Registra chiamate . Attiva l’ interruttore Registra automaticamente le chiamate

L’opzione predefinita registra automaticamente tutte le chiamate sul tuo telefono Galaxy. Tuttavia, puoi modificarlo per registrare numeri non salvati o specifici dall’elenco dei contatti.

Posso registrare le chiamate WhatsApp, Telegram o Messenger su un telefono Samsung?

Grazie alla crescente popolarità delle app di messaggistica istantanea, molti preferiscono app come WhatsApp, Telegram o Messenger per effettuare chiamate vocali. Queste app utilizzano il loro dialer nativo e non offrono una funzione di registrazione delle chiamate. Se ricevi chiamate dalle app di messaggistica, devi utilizzare un dispositivo di registrazione delle chiamate dedicato per salvare le conversazioni. Puoi registrare solo le tue normali chiamate vocali sui tuoi telefoni Samsung Galaxy.