Microsoft vuole lanciare Xbox Games Store su iPhone

Secondo quanto riferito, Microsoft si sta preparando a lanciare un negozio di giochi Xbox su iPhone già dal prossimo anno, ma i piani dipendono da molteplici misure normative.

In un’intervista al Financial Times , il capo dei giochi di Microsoft, Phil Spencer, ha affermato che il lancio dell’app dipende dall’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione dell’acquisizione da parte della società del produttore di videogiochi Activision Blizzard, in quanto ciò darebbe a Microsoft un portafoglio più ampio di giochi per dispositivi mobili. In secondo luogo, l’app potrebbe essere avviata solo se vengono applicati il ​​Digital Markets Act dell’UE e altri regolamenti che consentono app store alternativi su iOS.

“Vogliamo essere in grado di offrire Xbox e contenuti sia da noi che dai nostri partner di terze parti su qualsiasi schermo in cui qualcuno vorrebbe giocare”, ha detto Spencer al Financial Times . “Oggi non possiamo farlo sui dispositivi mobili, ma vogliamo costruire verso un mondo che pensiamo arriverà dove questi dispositivi saranno aperti”.

A dicembre, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple si stava preparando a consentire app store alternativi su iPhone per conformarsi al Digital Markets Act, che dovrebbe entrare in vigore nel marzo 2024. Gurman ha affermato che Apple intendeva lanciare le modifiche con un aggiornamento di iOS 17 il prossimo anno solo per gli utenti iPhone in Europa. Ciò significa che il negozio di giochi Xbox non sarebbe disponibile negli Stati Uniti, almeno inizialmente.

VIA