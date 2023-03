Apple Pay viene lanciato in Corea del Sud

Dopo anni di attesa, Apple Pay è stato lanciato oggi in Corea del Sud, consentendo a coloro che vivono nel paese di utilizzare il sistema di pagamento di Apple per effettuare pagamenti contactless utilizzando l’ iPhone o l’Apple Watch.

Apple ha lavorato per portare ‌Apple Pay‌ in Corea del Sud dal 2017 , ma Apple non è stata in grado di registrarsi come operatore di attività finanziarie elettroniche perché le autorità di regolamentazione stavano indagando se ‌Apple Pay‌ violasse le normative e le leggi locali. Apple è stata finalmente approvata dai regolatori finanziari a febbraio .

L’adozione del terminale NFC era bassa anche nei negozi al dettaglio in Corea del Sud quando è stato lanciato per la prima volta ‌Apple Pay‌, il che continua a essere un problema . Ci sono più terminali NFC rispetto a sei anni fa, ma The Korea Times suggerisce che ‌Apple Pay‌ dovrà affrontare “sfide significative” in Corea a causa del numero limitato di terminali NFC.

Con ‌Apple Pay‌, le carte di credito e di debito delle banche supportate in Corea del Sud possono essere aggiunte all’‌iPhone‌ e all’Apple Watch per effettuare acquisti nei negozi che dispongono di opzioni di pagamento senza contatto. Le carte ‌Apple Pay‌ possono essere utilizzate su ‌iPhone‌, iPad e Mac per effettuare acquisti ‌Apple Pay‌ sul web.

VIA