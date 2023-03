iPhone 15 Pro Max a “battere il record” per le cornici più sottili su uno smartphone

L’iPhone 15 Pro Max avrà le cornici più sottili di qualsiasi smartphone, battendo il record attualmente detenuto dallo Xiaomi 13. Questo secondo il leaker noto come “Ice Universe”, che ha divulgato informazioni accurate sui piani di Apple in passato.

Entrambi i modelli di iPhone 15 Pro dovrebbero avere cornici più sottili e curve rispetto all’iPhone 14 Pro, il che potrebbe portare a un aspetto simile ad Apple Watch, ma se il leaker è corretto, il modello più grande da 6,7 ​​pollici avrà le cornici più minimali. .

In un tweet , Ice Universe ha affermato che l‘iPhone 15 Pro Max “batterà il record” di cornici da 1,81 mm detenute dallo Xiaomi 13, con il modello in arrivo di Apple con una larghezza della cornice nera di soli 1,55 mm. Per fare un confronto, Ice Universe fornisce le misure per le cornici dell’iPhone 14 Pro (2,17 mm) e del Samsung Galaxy Ultra S23 (1,95 mm).

Secondo alcune indiscrezioni, le cornici su tutti e quattro i modelli di iPhone 15 dovrebbero essere leggermente curve attorno ai bordi, in modo simile alla serie iPhone 11, ma la larghezza delle cornici su iPhone 15 e iPhone 15 Plus standard non dovrebbe discostarsi da quelli su iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Si prevede inoltre che la gamma di iPhone 15 presenterà le stesse dimensioni del display della gamma dell’anno scorso.

