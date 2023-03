watchOS 9.4 ti consente di eliminare le app integrate direttamente da Apple Watch

L’aggiornamento watchOS 9.4 uscito oggi ha una funzione nascosta progettata per consentire di eliminare le app integrate direttamente dall’Apple Watch. Apple non ha menzionato questa funzione nelle note di rilascio per l’aggiornamento, ma è stato aggiornato un documento di supporto sull’eliminazione delle app integrate da vari dispositivi.

Secondo Apple, le seguenti app possono essere eliminate dall’Apple Watch se utilizzi watchOS 9.4 o versioni successive:

Profondità

Sirena di emergenza

Trova la mia

Frequenza cardiaca

Mappe

Portafoglio

Allenamento

Orologio mondiale

Prima di watchOS 9.4, potevi rimuovere un’app dal tuo Apple Watch rimuovendola dal tuo iPhone , ma l’app doveva essere eliminata da entrambi i dispositivi. Con watchOS 9.4, puoi eliminare un’app come Attività o Mappe sul tuo Apple Watch, lasciandola intatta su ‌iPhone‌.

Apple avverte che l’eliminazione delle app integrate può influire sulla funzionalità principale del dispositivo. Se elimini l’app Frequenza cardiaca, ad esempio, l’Apple Watch non è in grado di inviare notifiche di frequenza cardiaca elevata, frequenza cardiaca bassa, ritmo irregolare e cardio fitness.

