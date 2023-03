iOS 16.4 aggiunge il supporto per il controller wireless DualSense Edge per PlayStation 5

Gli aggiornamenti iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS Ventura 13.3 e tvOS 16.4 aggiungono il supporto per il controller wireless DualSense Edge per PlayStation 5, consentendone l’utilizzo con i dispositivi Apple.

Sebbene abbia debuttato lo scorso anno, i dispositivi Apple non hanno supportato il nuovo controller PlayStation fino ad ora, con un numero di utenti PlayStation che si sono lamentati della mancanza di supporto solo il mese scorso .

Sony ha introdotto il DualSense Edge a ottobre. È progettato per essere “ultra-personalizzabile”, con cappucci standard, cupola alta e cupola bassa, pulsanti posteriori a mezza cupola e pulsanti posteriori a leva in modo che i giocatori professionisti possano scambiare i controlli.

I pulsanti sul retro sono una nuova aggiunta rispetto al DualSense standard, così come i joystick e i pulsanti di attivazione aggiornati. Il controller supporta anche profili con controlli preimpostati per diversi giochi.

VIA