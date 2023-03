Come vedere la tua password Wi-Fi su Android

Questo metodo per trovare la password Wi-Fi sul tuo telefono Android funziona per tutti i dispositivi che funzionano su Android 10 o versioni successive. La maggior parte dei dispositivi Android è almeno su questa versione.

Come trovare la tua password Wi-Fi su un dispositivo Android

La tua password Wi-Fi è a pochi clic di distanza su qualsiasi dispositivo Android. Finché accedi prima e riesci a sbloccare il telefono, puoi connetterti facilmente alla tua rete o condividerla con gli amici dopo aver seguito questi semplici passaggi. Inoltre, vale la pena notare che, come ci si dovrebbe aspettare da qualsiasi sistema operativo moderno come Android, quando cerchi la tua password Wi-Fi su un telefono o un tablet, scoprirai che il menu delle impostazioni è praticamente identico, salva alcune funzionalità rivolte al tablet.

Apri l’ app Impostazioni sul telefono Fai clic su Rete e Internet . Seleziona Internet Trova la rete per cui hai bisogno della password. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio a destra della rete. Seleziona il pulsante Condividi con l’icona del codice QR. Conferma il tuo codice di sblocco Scansiona il codice QR o copia e incolla la tua password sotto di esso.

Quando hai bisogno di vedere la tua password Wi-Fi?

Diciamo la verità; abbiamo bisogno di un accesso a Internet. Sia che tu voglia accedere al tuo conto bancario su un dispositivo Android per un trasferimento critico o parlare di spazzatura con i tuoi amici sui social media su un dispositivo iOS, l’accesso alla tua rete connessa è fondamentale per eseguire anche l’attività online più elementare. Inoltre, probabilmente vuoi essere sicuro mentre accedi a Internet, motivo per cui hai bisogno di una password complessa per proteggere il tuo router. Tuttavia, le password predefinite per il router medio sono spesso impossibili da ricordare, rendendo difficile l’accesso alla rete quando sei in difficoltà. Questo è necessario in questi giorni, ma aggiunge uno strato di inconveniente quando ci si connette.

Rintracciare la tua password Wi-Fi sul tuo dispositivo Android non deve essere un compito del tutto impossibile. Se conosci i passaggi corretti, puoi evitare di guardare in fondo al tuo router e gridare lettere, numeri e caratteri speciali casuali al tuo amico dall’altra parte della stanza. Giusto; se segui questi passaggi, vedrai la tua password o un semplice codice QR che sblocca la tua rete, sul tuo dispositivo, senza tutto quel fastidio.

La prima volta che imposti una connessione Wi-Fi per la tua casa, trovare la password è facile. Con ogni probabilità, il complicato login è stato registrato nella parte inferiore del tuo router, a cui hai avuto facile accesso. Dopotutto, l’hai appena estratto dalla confezione e puoi facilmente vedere la password complicata. E forse hai cambiato quella password in qualcosa di significativo o più facile da ricordare per evitare questa situazione esatta.

In tal caso, non puoi nemmeno guardare l’etichetta quando hai bisogno di connetterti in futuro, poiché la tua password inventata è rinchiusa negli annali della tua mente da qualche parte. Quindi, se un buon amico visita la tua casa, hai acquistato un nuovo dispositivo per migliorare la connettività o se devi accedere per un altro motivo, avrai bisogno di quella password. È qui che possono aiutarti questi pratici trucchi per trovare la tua password Wi-Fi sul tuo dispositivo.

E se hai un vecchio telefono Android?

Questo metodo per trovare il nome della rete e la password di rete sul tuo smartphone Android è per dispositivi con Android 10 o versioni successive. Considerando che il sistema operativo è ora su Android 14 a partire da febbraio 2023, la maggior parte dei dispositivi come Samsung e OnePlus eseguirà questo sistema operativo, anche se hai il tuo smartphone qualche anno fa. Se sei bloccato senza un aggiornamento, puoi aggiornare facilmente il tuo Android e ottenere le funzionalità più recenti e l’interfaccia più fluida per il tuo dispositivo.

Come proteggere la tua password