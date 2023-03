WhatsApp sta lavorando all’autodistruzione dei messaggi audio

WhatsApp sta lanciando un aggiornamento per gli utenti beta oggi e, secondo WABetaInfo, la versione più recente, 2.23.7.8, aggiunge la possibilità per gli utenti di inviare messaggi audio che possono essere riprodotti solo una volta prima che scompaiano. Analogamente a come funzionano i messaggi di testo una tantum, l’audio inviato non può essere salvato sul telefono, registrato o inoltrato a nessun altro.

La funzione è attualmente in fase di sviluppo, quindi non è chiaro quando arriverà nella versione rilasciata dell’app. Il fatto che WhatsApp lo abbia aggiunto alla beta, tuttavia, ci fa sperare che saremo in grado di inviare serenate scomparse agli amanti e agli amici prima piuttosto che dopo.

La scomparsa dei messaggi audio non è la prima nuova funzionalità che WhatsApp ha testato questo mese. Qualche settimana fa ha aggiunto un’altra funzionalità di avanzamento del lavoro con un tocco temporaneo: i gruppi che scompaiono . E nemmeno questo interesse per la scomparsa dei contenuti è esclusivo di WhatsApp, con servizi di messaggistica come Instagram, Messenger e Signal che sperimentano tutti opzioni di contenuto effimero.