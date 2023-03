Secondo quanto riferito, Apple sta pianificando di rilasciare film nei cinema e aumentare la spesa a $ 1 miliardo all’anno

Apple prevede di aumentare la spesa per i film per Apple TV + a $ 1 miliardo all’anno, oltre a distribuirli nei cinema di tutto il mondo, riferisce Bloomberg .

I film ‌Apple TV+‌ “CODA” e “Cherry” hanno debuttato in sale selezionate per alcune settimane nel 2021, ma a quanto pare Apple ha in programma di istigare in futuro uscite cinematografiche più ampie e convenzionali, facilitate da budget cinematografici maggiori. La mossa è progettata per aumentare il profilo di ‌Apple TV+‌ a Hollywood, attirare abbonati e creare “eventi culturali”.

Si ritiene che Apple abbia già contattato diversi distributori di terze parti per collaborare al rilascio di titoli ‌Apple TV+‌ nelle sale quest’anno, tra cui “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, “Argylle” di Matthew Vaughn e “Napoleon” di Ridley Scott. I film dovrebbero essere nelle sale di tutto il mondo per almeno un mese.

Apple sta presumibilmente cercando studi di terze parti a causa della sua mancanza di esperienza nella distribuzione di film in migliaia di cinema in tutto il mondo, ma nutre preoccupazioni per le ingenti commissioni e i budget di marketing che tali partner richiederebbero.

VIA