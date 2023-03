Kuo: AirPods Pro con custodia di ricarica USB-C verrà lanciato entro la fine dell’anno

Apple prevede di rilasciare AirPods Pro di seconda generazione con una custodia di ricarica USB-C entro la fine dell’anno, con spedizioni di massa che dovrebbero iniziare nel secondo-terzo trimestre, secondo le informazioni condivise oggi dall’analista del settore Apple Ming-Chi Kuo

Gli AirPods Pro di seconda generazione sono stati lanciati nel settembre 2022 con una custodia di ricarica Lightning. La versione aggiornata degli AirPods Pro di seconda generazione avrebbe invece una custodia di ricarica USB-C, ma non è chiaro se siano previste altre modifiche hardware. Kuo ritiene che i riferimenti ai nuovi AirPod scoperti nella Release Candidate di iOS 16.4 all’inizio di questa settimana siano correlati alla versione USB-C di AirPods Pro.

Circa due anni dopo il lancio degli AirPods Pro originali, Apple ha iniziato a vendere le cuffie con una custodia di ricarica compatibile con MagSafe , quindi esiste un precedente per un aggiornamento della custodia di ricarica a metà ciclo. Sfortunatamente, la custodia MagSafe non è stata venduta singolarmente e non è chiaro se la custodia USB-C sarà venduta separatamente.

La versione attuale della custodia di ricarica per AirPods Pro è dotata di un altoparlante integrato che può riprodurre un suono quando la custodia è fuori posto, un’apertura per collegare un cordino, un chip U1 per il supporto Trova il mio e la nuova compatibilità con il caricabatterie Apple Watch .

Tutti e quattro i modelli di iPhone 15 in arrivo entro la fine dell’anno dovrebbero essere dotati di una porta USB-C, quindi ha senso che anche la custodia di ricarica AirPods Pro passi a USB-C. Apple ha già cambiato il telecomando Siri di Apple TV da Lightning a USB-C lo scorso anno e si dice che alla fine seguiranno altri accessori come il MagSafe Battery Pack .

VIA