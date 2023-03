Google Bard è arrivato per farti impazzire

Una volta ottenuto il tuo, sarai in grado di iniziare a lanciare domande al modello di linguaggio di grandi dimensioni di Bard e vedere come risponde. Google è molto chiaro sul fatto che si tratta di un lavoro in corso e il punto centrale di questo processo è ottenere un feedback su dove esattamente Bard sta fallendo.

È più complicato di quanto sembri, perché Bard è già abbastanza raffinato da sembrare sicuramente molto autorevole nella sua risposta, anche quando ti sta dicendo sciocchezze. Puoi vedere questo tipo di problema nell’esempio qui sotto, che Google sottolinea sbaglia alcuni di quei nomi scientifici di piante.

Inoltre, Bard non è ancora al punto in cui scriverà il codice per la tua classe CS, come abbiamo visto alcuni utenti utilizzare ChatGPT per, o appoggiarsi alle tue query passate: Google sta limitando la quantità di contesto che Bard raccoglie dalle query passate, anche se questa è un’area in cui ci aspettiamo di vedere grandi miglioramenti una volta che l’azienda si sentirà a suo agio ad allentare un po’ le redini.