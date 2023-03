WhatsApp ottiene nuove funzionalità di gruppo per amministratori e membri

La società madre di WhatsApp, Meta, ha annunciato due nuovi aggiornamenti relativi ai gruppi di WhatsApp, tra cui un nuovo strumento di controllo della privacy per gli amministratori e un modo per gli utenti di scoprire quali gruppi hanno in comune.

Per gli amministratori di gruppo, WhatsApp ora include uno strumento per i partecipanti in sospeso che offre loro la possibilità di decidere chi può unirsi al gruppo.

Quando un amministratore sceglie di condividere il link di invito del proprio gruppo o di rendere il proprio gruppo accessibile a una community, ora avrà un maggiore controllo su chi può partecipare, afferma WhatsApp.

Ora è anche possibile per un utente scoprire quali gruppi hanno in comune con qualcun altro. Questo può essere fatto semplicemente cercando il nome di un contatto, dove saranno in grado di vedere l’appartenenza al gruppo del contatto.

Le nuove funzionalità di gruppo verranno implementate nelle prossime settimane su iOS e Android.

