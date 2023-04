Netflix aumenta la qualità dello streaming del piano “Basic With Ads” a 1080p

Netflix sta aggiornando il suo nascente piano supportato dalla pubblicità per supportare uno streaming di qualità superiore rispetto all’attuale risoluzione massima di 720p, ha annunciato la società.

Netflix ha lanciato il suo piano “Basic With Ads” a novembre per € 6,99 al mese negli Stati Uniti, ma il livello è stato immediatamente criticato per la sua limitata risoluzione di streaming video.

Quella critica è stata accresciuta solo il mese successivo quando Disney+ ha lanciato il suo piano rivale supportato dalla pubblicità, “Disney+ Basic”, che per $ 7,99 al mese consente agli utenti di trasmettere in streaming in Full HD, HDR10, 4K Ultra HD, Dolby Vision e proporzioni estese con IMAX. Migliorato.