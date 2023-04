Dove si può vedere il calcio in streaming

Il calcio è sicuramente lo sport più seguito dagli italiani. Il vero tifoso farebbe di tutto per poter guardare le partite della sua squadra del cuore e se non può seguire il proprio club in trasferta, deve per forza di cose trovare l’alternativa adatta, che in pratica si concretizza col guardare le partite in streaming.

Non tutti però possono permettersi i costosi abbonamenti mensili e si cerca quindi di trovare una soluzione un po’ più agevole dal punto di vista economico. Ad esempio, c’è chi va a vedere le partite a casa degli amici, chi ne approfitta per mangiare una buona pizza e controllare cosa fa la sua squadra dallo schermo gigante posto nella sala. Ma se si volesse stare comodamente seduti sul divano di casa propria?

DAZN sembra essere l’unica soluzione

Allo stato attuale delle cose, per vedere le partite di serie A, è DAZN l’unico provider autorizzato che trasmette le sfide delle diverse squadre italiane, impegnate nella conquista dello scudetto. Questo servizio di streaming non è a tutti gli effetti il più amato dal pubblico italiano.

Da un lato, c’è il costo elevato del servizio che arriva a circa 40€ al mese e che rischia di essere davvero proibitivo per molte famiglie. Dall’altro ci si lamenta del fatto che ben più di una volta, la partita in diretta sia stata interrotta da una qualità del servizio streaming non all’altezza di quanto promesso.

Recentemente poi, sembra che diversi tifosi della Juventus abbiano disdetto l’abbonamento in segno di protesta per quanto avvenuto in sede di giustizia sportiva. La piattaforma riuscirà a sopravvivere anche a questo colpo?

Il calcio europeo è disponibile su Prime Video

Sicuramente molto apprezzato è invece il servizio streaming offerto da Prime Video. Qui si possono vedere alcune sfide di Champions League e la cosa bella è che il servizio è compreso per tutti coloro i quali hanno sottoscritto un piano prime di Amazon.

Insomma, stesso funzionamento delle partite di DAZN ma ad un costo decisamente più contenuto. Il sogno che tutto il calcio passi direttamente sulla piattaforma di Jeff Bezos è, allo stato attuale delle cose, piuttosto irrealizzabile. Tuttavia, per il prossimo futuro non è detto che ciò non possa avvenire e che con un solo abbonamento si possa approfittare di tutti i vantaggi degli acquisti e delle partite di calcio in streaming.

Ci saranno novità per il prossimo anno?

Anche per tutto il prossimo campionato, la formula non cambierà. Sarà sempre DAZN, forte dell’accordo stipulato con la lega calcio, ad avere la possibilità di trasmettere le partite della serie A.

Potrebbe però esserci un grande cambiamento a partire dal triennio 2024-27, dato che si vocifera già da ora che ci sarà un cambio radicale e che addirittura potrebbe esserci almeno una partita in chiaro a disposizione ogni settimana.

Sarebbe di certo un bel colpo per tutti quegli amanti del calcio che non si perdono nemmeno una sfida, anche se non si tratta della propria squadra del cuore. Ora come ora è ancora presto per essere certi che sia così, ma ci si augura che possa essere vero.