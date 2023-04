i nuovi MacBook saranno annunciati al WWDC di giugno

Apple sta lavorando su un MacBook Air da 15 pollici più grande, un MacBook Air da 13 pollici aggiornato e un MacBook Pro da 13 pollici aggiornato, e almeno alcuni di questi nuovi laptop saranno annunciati al WWDC di giugno, secondo Bloomberg . Marco Guman .

Nella sua newsletter di oggi , Gurman ha affermato che i nuovi MacBook in arrivo al WWDC “probabilmente” non presenteranno il chip M3 di prossima generazione di Apple e saranno invece alimentati da processori “in linea con” il chip M2. Queste informazioni suggeriscono che il MacBook Air da 15 pollici sarà alimentato dal chip M2, ma non è del tutto chiaro cosa significhi per il MacBook Air da 13 pollici e il MacBook Pro da 13 pollici, poiché questi modelli sono già dotati del chip M2. .

Le voci sul MacBook Air da 15 pollici sono iniziate all’inizio del 2021 e sembra che il laptop sia vicino al rilascio. Secondo quanto riferito, i fornitori di Apple hanno aumentato la produzione di pannelli di visualizzazione da 15 pollici per il laptop e la macchina è recentemente emersa nei registri degli sviluppatori dell’App Store .