SwiftKey per iOS ottiene l’integrazione di Bing AI Chatbot

Microsoft l’anno scorso ha dichiarato che avrebbe terminato il supporto per SwiftKey su iPhone, poi solo poche settimane dopo ha fatto marcia indietro e ha chiesto agli utenti di “rimanere sintonizzati” per l’arrivo di nuove funzionalità. L’azienda ha ora mantenuto la sua promessa con un nuovo aggiornamento che, forse non sorprende, integra il suo onnipresente chatbot Bing AI nell’app per tastiera predittiva.

Ci sono tre componenti nella nuova integrazione Bing di SwiftKey : Ricerca, Chat e Tono. Come suggeriscono i nomi delle prime due funzioni, gli utenti possono ora effettuare ricerche sul Web senza uscire dall’app e chattare con Bing per porre ulteriori domande e domande. Microsoft afferma che le funzionalità possono essere utilizzate quando parli con un amico e desideri cercare qualcosa durante una conversazione, ad esempio.

La terza funzione, Tone, è più intelligente. È progettato per facilitare agli utenti la comunicazione in modo più efficace consentendo a Bing di agire come editor e riformulare il testo per adattarlo al tono desiderato.

Come lo descrive Microsoft, “Sia che tu abbia difficoltà a essere formale nelle tue e-mail di lavoro, sia che tu stia imparando una nuova lingua e desideri aiuto con le sfumature della scelta delle parole, la funzione Tono ti copre, con toni per far suonare le tue parole più professionale, informale, educato o abbastanza conciso per un post sui social”.

