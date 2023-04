MacBook Air da 15 pollici con chip simile a M2 individuato nei registri degli sviluppatori

Un MacBook Air da 15 pollici inedito con un processore “alla pari” con il chip M2 è stato individuato nei registri degli sviluppatori dell’App Store, secondo Mark Gurman di Bloomberg . Il laptop a lungo vociferato sarà probabilmente rilasciato dal WWDC a giugno.

Il rapporto indica che il chip nella nuova configurazione del MacBook Air individuato nei registri ha una CPU a 8 core e una GPU a 10 core, proprio come il chip M2, insieme a 8 GB di RAM. Il laptop ha l’identificatore del modello “Mac 15,3” ed è elencato come sistema operativo macOS 14, che dovrebbe essere annunciato al WWDC insieme a iOS 17 e altri aggiornamenti. Il nuovo Air è anche elencato con una risoluzione del display uguale a quella del MacBook Pro da 14 pollici.

Ci sono state segnalazioni contrastanti su quale chip utilizzerà il MacBook Air da 15 pollici, ma i registri degli sviluppatori e Gurman che afferma che il chip M3 “arriverà più tardi” suggeriscono che il modello iniziale da 15 pollici sarà alimentato dal chip M2, come il Modello da 13 pollici.

Si vociferava per la prima volta di un MacBook Air più grande nel 2021, con la produzione di pannelli con display da 15 pollici in aumento negli ultimi mesi . Non è chiaro esattamente quando verrà rilasciato il laptop, ma sarà probabilmente annunciato dal WWDC, che inizierà il 5 giugno . Apple ha annunciato il MacBook Air da 13 pollici con il chip M2 al WWDC dello scorso anno.

