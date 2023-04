Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe essere più leggero e sottile di Z Fold 4

Il famoso leaker Samsung Ice Universe in una serie di tweet, afferma che il Galaxy Z Fold 5 avrà “quasi” le stesse dimensioni del Fold 4. Apparentemente, questo sarà il più piccolo cambiamento di dimensioni nella gamma Fold dal suo inizio. Per quanto riguarda le dimensioni dello schermo, apparentemente rimarranno invariate, con lo schermo di copertura che misura 6,2 pollici e il display pieghevole che arriva a 7,6 pollici.

Tra i lati positivi, sostiene che il Fold 5 peserà 254 grammi, rendendolo 9 grammi più leggero del Galaxy Z Fold 4, pesante 263 grammi . Anche se questa riduzione di peso è corretta, il Galaxy Z Fold 5 sarà più pesante dell’Huawei Mate X3 , che fa pendere la bilancia a soli 239 grammi.

Un miglioramento maggiore dovrebbe essere il passaggio a una cerniera a goccia d’acqua, che potrebbe aiutare a eliminare il divario quando il telefono è chiuso e renderlo molto più sottile .

there is almost no difference between the length, width and height of Fold5 and Fold4. In this respect, Fold5 is the smallest change in the fold of past dynasties,But the biggest difference of Fold5 is the waterdrop hinge. After it is closed no gap, and you will feel it is thin.

