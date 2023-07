Come salvare documenti Google

Google Docs è uno strumento ideale per scrivere nel cloud, ma probabilmente a un certo punto vorrai salvare o esportare il tuo documento. Sia che tu voglia allegarlo a un’e-mail, stamparne una copia fisica o convertirlo in un altro formato, dovrai sapere come salvare ed esportare.

Ti guidiamo attraverso l’intero processo di salvataggio ed esportazione del tuo documento. Puoi seguire questa guida su un dispositivo mobile, un browser desktop o uno dei nostri Chromebook preferiti . Tuttavia, se ritieni che il processo sia frustrante, ti consigliamo di provare una di queste alternative a Google Documenti .

Come scaricare i documenti di Google Docs

Il download di un documento Google Doc ti consente di aprirlo in elaboratori di testi desktop (ad esempio, Microsoft Word) e di trasferirlo su supporti di archiviazione fisici. Ti mostriamo come scaricare un documento Google Doc su un browser Web e un dispositivo mobile.

Come scaricare un file di Google Docs in un browser web

Puoi seguire questi passaggi anche se utilizzi un Chromebook per scaricare i file di Google Documenti.

Apri il documento Google Doc che desideri scaricare. Fai clic su File nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Passa il mouse su Download nel menu a discesa. Seleziona il tipo di file con cui desideri salvare il documento.

Documenti salva il documento nella destinazione di download predefinita del tuo browser.

Come scaricare un file di Google Docs dal tuo Android o iPhone

Apri l’ app Google Documenti e apri un documento. Tocca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo. Tocca Condividi ed esporta Tocca Salva con nome . Seleziona il tipo di file con cui desideri salvare il documento

Una stranezza del salvataggio sui dispositivi mobili è che Google Documenti salva il tuo file su Google Drive , il che significa che c’è un altro passaggio per fare una copia sul tuo dispositivo.

Come scaricare un file di Google Documenti da Google Drive

Google Docs è un eccellente strumento di elaborazione testi ma non è molto bravo nell’organizzazione dei file. Sebbene non sia perfetto, Google Drive fa un lavoro migliore nell’aiutarti a trovare e gestire il tuo documento di Google Documenti. Ecco come scaricare i file di Google Documenti da Google Drive

Come scaricare un file di Google Documenti da Google Drive sul tuo Android o iPhone

Apri l’ app Google Drive . Trova il documento che desideri scaricare e tocca il menu a tre punti a destra del titolo del documento. Scorri verso il basso e tocca Scarica Riceverai una notifica push che mostra lo stato del download.

Come scaricare un file di Google Documenti da Google Drive sul desktop

Apri Google Drive nel tuo browser. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul documento che desideri scaricare. Fai clic su Scarica dal menu a discesa.

Come l’app Web di Google Documenti, Google Drive salva il tuo documento nella directory di download predefinita del tuo browser. Tuttavia, Google Drive salva sempre i file in formato DOCX, quindi se vuoi convertire il tuo file in un PDF, dovrai farlo tramite l’app web di Google Documenti, non Google Drive.

