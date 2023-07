iPhone 11 Pro vs. 15 Pro: cosa aspettarsi se hai aspettato l’aggiornamento

Mentre l’iPhone 15 Pro deve ancora essere lanciato, sono già state vociferate diverse nuove funzionalità. Seguendo i nostri confronti tra iPhone 12 Pro e iPhone 15 Pro e tra iPhone 13 Pro e iPhone 15 Pro , abbiamo ora messo insieme una versione per iPhone 11 Pro.

Sebbene gli aggiornamenti di iPhone anno dopo anno non siano sempre significativi, le nuove funzionalità iniziano ad accumularsi su più generazioni. Per questo motivo, l’iPhone 15 Pro sarà un notevole aggiornamento per coloro che hanno ancora un iPhone 11 Pro di quattro anni.

L’elenco seguente include le principali modifiche apportate all’iPhone dal 2019, nonché le nuove funzionalità previste per i modelli di iPhone 15 Pro.

iPhone 11 Pro contro iPhone 15 Pro

Chip A17 contro chip A13: il chip A16 basato su 5 nm nell’iPhone 14 Pro è già fino al 72% più veloce del chip A13 nell’iPhone 11 Pro, secondo il benchmark Geekbench 6. L’iPhone 15 Pro dovrebbe essere dotato di un chip A17 prodotto sulla base dell’ultimo processo a 3 nm di TSMC per prestazioni ancora più veloci e una migliore efficienza energetica rispetto ai chip precedenti.



Porta USB-C: con l’iPhone 15 Pro, Apple dovrebbe finalmente passare da Lightning a una porta USB-C. Questa modifica fornirà uno standard di ricarica più universale e consentirà velocità di trasferimento dati cablate più elevate.



Telaio in titanio: come l’Apple Watch Ultra, si dice che l’iPhone 15 Pro abbia un telaio in titanio anziché in acciaio inossidabile. Anche il vetro posteriore e le cornici del display dovrebbero avere bordi leggermente curvi.



Pulsante di azione: si dice che i modelli di iPhone 15 Pro siano dotati di un pulsante di azione personalizzabile come l’Apple Watch Ultra. Il pulsante sostituirà l’interruttore Suoneria/Silenzioso che è stato incluso su tutti i modelli di iPhone dal 2007. Gli utenti sarebbero probabilmente in grado di assegnare il pulsante a varie funzioni di sistema, come Suoneria/Silenzioso, Non disturbare, Torcia, Modalità a basso consumo, e altro ancora.



Display più grande: iPhone 11 Pro è dotato di un display da 5,8 pollici, mentre il 15 Pro dovrebbe avere un display da 6,1 pollici.



Display più luminoso: rispetto all’iPhone 11 Pro, il display del 15 Pro dovrebbe avere una luminosità di picco superiore di almeno 200 nit.



ProMotion: introdotto su iPhone 13 Pro, ProMotion consente una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz per contenuti e scorrimento più fluidi.



Dynamic Island: con l’iPhone 14 Pro, Apple ha sostituito la tacca con Dynamic Island, un’area a forma di pillola che circonda i sensori Face ID e la fotocamera frontale. Dynamic Island visualizza gli avvisi di sistema e supporta la funzione Attività in diretta per i risultati sportivi in ​​diretta, lo stato di una corsa Uber e altro ancora.

Opzione di visualizzazione sempre attiva: con l’iPhone 14 Pro, Apple ha introdotto un’opzione di visualizzazione sempre attiva che attenua l’intera schermata di blocco, ma mostra comunque l’ora e la data, i widget, lo sfondo e le notifiche. Dopo aver sollevato l’iPhone, toccato lo schermo o premuto il pulsante laterale, il display torna alla luminosità normale.



Ceramic Shield: introdotta su iPhone 12 Pro, Apple ha affermato che la cover frontale Ceramic Shield ha aumentato le prestazioni di caduta di 4 volte rispetto all’11 Pro.



Cornici più sottili: Simile all’Apple Watch Series 7 e Series 8, si dice che l’iPhone 15 Pro abbia cornici ultrasottili attorno al display.



Bordi piatti: mentre il telaio in acciaio inossidabile dell’iPhone 11 Pro ha bordi arrotondati, Apple è passata ai bordi piatti con il 12 Pro e successivi.



Maggiore durata della batteria: l’iPhone 14 Pro dura già fino a 23 ore per la riproduzione di video offline, rispetto alle 18 ore dell’iPhone 11 Pro. Con componenti come il chip A17 e lo scanner LiDAR che dovrebbero essere più efficienti quest’anno, l’iPhone 15 Pro potrebbe avere una durata della batteria ancora più lunga.



Miglioramenti della fotocamera: gli utenti di iPhone 11 Pro che passano al 15 Pro avranno accesso a un’ampia gamma di aggiornamenti della fotocamera aggiunti nel corso degli anni, tra cui un obiettivo principale da 48 megapixel, una fotocamera frontale aggiornata con messa a fuoco automatica, stabilizzazione dell’immagine con spostamento del sensore, un 3x opzione zoom ottico, modalità Azione, modalità Macro, modalità Cinema, foto ProRAW, video ProRes, ritratti e time lapse in modalità notturna e molto altro. Per iPhone 15 Pro Max è previsto uno zoom ottico fino a 5-6x.



eSIM solo negli Stati Uniti: Apple ha rimosso il vassoio della scheda SIM fisica da tutti i modelli di iPhone 14 venduti negli Stati Uniti, il che significa che i dispositivi funzionano solo con eSIM. I dispositivi sono ancora compatibili con le schede SIM in altri paesi, ma le voci suggeriscono che i modelli di iPhone 15 potrebbero essere solo eSIM in Francia e forse in altri paesi.



RAM aumentata: si dice che i modelli di iPhone 15 Pro siano dotati di un aumento di 8 GB di RAM, rispetto ai 4 GB di iPhone 11 Pro. L’aumento della RAM può favorire il multitasking su iPhone consentendo l’apertura simultanea di più app in background senza ricaricare.



Wi-Fi 6E: si dice che i modelli di iPhone 15 Pro supportino il Wi-Fi 6E, che supporta la banda a 6 GHz per velocità wireless più elevate, latenza inferiore e minori interferenze di segnale rispetto al Wi-Fi 6 standard.

SOS di emergenza via satellite: i modelli di iPhone 14 possono connettersi ai satelliti Globalstar, consentendo agli utenti di inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza quando si trovano al di fuori della portata della copertura cellulare e Wi-Fi. Il servizio è gratuito per due anni dopo l’attivazione ed è attualmente disponibile negli Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Belgio, Italia, Paesi Bassi e altri paesi selezionati.



Crash Detection: nuovo per la serie iPhone 14, Crash Detection è progettato per rilevare gravi incidenti automobilistici e contattare i servizi di emergenza tramite Emergency SOS se l’utente non risponde. La funzione è abilitata per impostazione predefinita.



5G: Mentre l’iPhone 11 Pro è limitato a LTE, l’iPhone 12 e i modelli più recenti supportano il 5G per velocità dati cellulari più elevate, ove disponibile.



MagSafe: iPhone 12 e i modelli più recenti sono dotati di MagSafe, un sistema che ti consente di collegare magneticamente gli accessori sul retro dell’iPhone, come il caricabatterie MagSafe di Apple, il portafoglio MagSafe e il pacco batteria MagSafe.



Maggiore spazio di archiviazione: iPhone 11 Pro è iniziato con 64 GB di spazio di archiviazione, ma il 15 Pro dovrebbe avere almeno 128 GB di spazio di archiviazione di base.



Scanner LiDAR: introdotto su iPhone 12 Pro, lo scanner LiDAR si trova accanto alla fotocamera posteriore e offre esperienze di realtà aumentata più veloci e migliora l’autofocus di 6 volte in foto e video in condizioni di scarsa illuminazione, secondo Apple.



Resistenza all’acqua migliorata: Apple afferma che l’iPhone 11 Pro è resistente all’acqua fino a una profondità di quattro metri per un massimo di 30 minuti, mentre il 12 Pro e i successivi sono resistenti all’acqua fino a una profondità di sei metri per un massimo di 30 minuti.

