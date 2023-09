Come aggiungere sottotitoli a un video velocemente

I contenuti più diffusi sui social network e in rete, in generale, sono i video. Sia quelli amatoriali che professionali, spopolano sul web e fanno si che tantissime persone possano divertirsi e, allo stesso tempo, anche apprendere. I video sono estremamente facili da consumare. Gli utenti possono semplicemente fare clic su un video e iniziare a guardarlo senza dover leggere o interagire attivamente. Questa facilità di consumo è particolarmente attraente in un mondo in cui la velocità è importante.

Nel 2021, ad esempio, YouTube ha dichiarato che venivano caricati più di 500 ore di video al minuto sulla piattaforma. Questo dovrebbe darti un’idea dell’enorme quantità di contenuti video visualizzati ogni giorno solo ed esclusivamente su YouTube.

Fra le altre cose, c’è da dire che i motori di ricerca tendono a favorire i contenuti video, quindi i video hanno spesso una migliore visibilità online. Questo può attirare un pubblico più ampio.

Generare contenuti video è per tanti una passione, per altri un vero e proprio lavoro, capace di aumentare il proprio business online. Se prima i contenuti più virali erano certamente le fotografie, soprattutto su alcuni social network, adesso il formato video ha la meglio. Si tratta di un contenuto, infatti, capace di attrarre tantissime persone. Ciò che però un bravo content creator e chiunque voglia creare video debba fare è aggiungere sottotitoli a un video.

Che si utilizzi il generatore automatico di sottotitoli o meno, questo è un passaggio importantissimo che non deve essere mai dimenticato. I video, soprattutto sui social, possono diventare, in un attimo, virali e raggiungere, dunque, un pubblico vastissimo, anche internazionale.

Aggiungere i sottotitoli al proprio contenuto lo rende comprensibile ad un pubblico ampio e variegato.

Perché fare dei video?

I video sono un mezzo di comunicazione altamente efficace:

sono utili per comunicare messaggi complessi in modo semplice e coinvolgente così che tutti possano comprendere ciò che vuoi trasmettere loro;

la tua storia o messaggi importanti che tieni raggiungano tantissime persone; la combinazione di audio, video e testo può catturare l’attenzione del pubblico e mantenere la loro attenzione alta per tantissimo tempo rispetto a quanto avvenga con altre tipologie di contenuto.

come dicevo prima, i video sono anche ormai diffusissimi nelle strategie di marketing online, per chi abbia un business e voglia crescere sempre più. Per chi non abbia molto tempo da dedicare alla creazione di contenuti, vi sono diversi strumenti da utilizzare per rendere il proprio video più professionale, uno di questi è certamente il riconoscimento vocale.

Se non sei molto esperto, se non hai abbastanza tempo da dedicare alla creazione di contenuti video con sottotitoli, prosegui la lettura. Ti spiegherò esattamente cosa e come fare mediante l’aiuto di Filmora video editor.

Trasformare voce in testo è essenziale; i contenuti video sono ormai popolari e vengono fruiti in qualsiasi momento della giornata, anche quando non si ha la possibilità di ascoltarli ad alta voce. Proprio per questo motivo è necessario che il contenuti parlato del video venga anche reso disponibile mediante i sottotitoli.

Non tutti però posseggono la giusta dimestichezza nell’ aggiungere il testo ai video, anche perché delle volte tale operazione può anche risultare difficile visto che non sempre, almeno in un primo momento, si ottiene la corretta corrispondenza tra le parole e il video.

Tramite Filmora, però, aggiungere i sottotitoli è davvero semplice: si tratta di uno dei migliori strumenti per convertire voce in testo. Anche se non sei un esperto, il risultato ti sorprenderà. Puoi utilizzare centinaia di modelli, scegliendo quello per te più congeniale. Per l’aggiunta dei sottotitoli, in particolare, puoi utilizzare una funzione apposita, quella Speech- to-text. Utilizzando quest’ultima potrai convertire in modo automatico la tua voce in testo. Troverai immediatamente corrispondenza fra i due e non dovrai apportare altre modifiche.

Inserire i sottotitoli in video non è mai stato così facile quanto con Filmora. Potrai davvero rendere i tuoi contenuti al passo coi tempi, fruibili da tutti è sicuramente anche più professionali di quanto possano esserli già. Anche se non sei un esperto di informatica, con Filmora ed in particolare con l’apposita pagina Speech- to-text di Filmora, avrai un testo perfetto.