Apple Arcade: annunciati giochi nuovi e aggiornati per settembre

Apple ha annunciato oggi che questo mese verranno aggiunti quattro nuovi giochi ad Apple Arcade, tra cui Cypher 007, Japanese Rural Life Adventure, Junkworld e My Talking Angela 2+. Inoltre, Apple ha affermato che oltre 40 giochi disponibili sul servizio riceveranno aggiornamenti questo mese, incluso il popolare gioco Hello Kitty Island Adventure.

I dettagli sui prossimi giochi e aggiornamenti possono essere trovati nell’annuncio della Apple Newsroom sul sito web di Apple.

Lanciato a novembre 2019, Apple Arcade è un servizio di gioco in abbonamento accessibile tramite l’App Store. Al prezzo di € 4,99 al mese o € 49,99 all’anno negli Stati Uniti, il servizio offre agli abbonati l’accesso a quasi 300 giochi su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Tutti i giochi su Apple Arcade sono privi di pubblicità e acquisti in-app.

Apple Arcade è incluso gratuitamente per tre mesi con l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple, come uno dei prossimi modelli di iPhone 15, che dovrebbero essere annunciati all’evento Apple di martedì 12 settembre . Apple afferma che questa offerta è disponibile per gli abbonati alle prime armi e per gli abbonati di ritorno “qualificati”.

