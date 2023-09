Come cambiare il DNS del tuo telefono in Google o Cloudflare

Navigare in Internet sul tuo telefono Android è efficace quanto la velocità di Internet. Anche se è uno dei nostri telefoni pieghevoli preferiti , i tempi di caricamento della pagina non vedono una riduzione drammatica. E c’è sempre la possibilità che avvisi di sicurezza o errori DNS rovinino la tua esperienza di navigazione. Quindi, come migliorare l’esperienza di navigazione sul tuo telefono? Utilizzando un DNS privato come Google DNS o Cloudflare.

Perché utilizzare i DNS di Google o Cloudflare sul tuo telefono?

DNS sta per Domain Name System. Traduce il nome di dominio di un sito Web nel suo indirizzo IP (protocollo Internet) per una facile navigazione. Per chiarire ulteriormente, il nome di dominio di Ricerca Google è Google.com. Ma uno dei tanti indirizzi IP utilizzati dal motore di ricerca è 142.250.189.206, che è difficile da ricordare. È qui che entra in gioco il DNS. Puoi inserire il nome di dominio di Ricerca Google e lasciare che il DNS faccia il duro lavoro di tradurlo nell’indirizzo IP utilizzato dal sito.

Una rete DNS è alimentata da diversi server DNS che gestiscono le tue richieste di navigazione senza problemi in background. Sebbene questa azione avvenga dietro le quinte, è importante conoscere i server DNS che stai utilizzando. Per impostazione predefinita, il tuo ISP ha i propri server DNS, ma potrebbe non essere sempre l’opzione migliore.

Google e Cloudflare, i maggiori fornitori di reti di distribuzione di contenuti al mondo, offrono i propri server DNS. Allora perché dovresti usarli al posto del DNS del tuo ISP? Questo perché forniscono ricerche DNS più veloci, portando a tempi di caricamento della pagina più rapidi e accelerando la navigazione in Internet.

Oltre alla velocità e alle prestazioni, questi servizi DNS offrono sicurezza aggiuntiva, come DNS-over-HTTPS e DNSSEC. E non tengono un registro delle attività degli utenti, il che potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza. E poiché la tua attività di navigazione è crittografata, il tuo ISP o un hacker non possono determinare i siti web che visiti.

Oltre a velocizzare l’esperienza di navigazione, Google o Cloudflare DNS possono ridurre il tempo impiegato dalle app per caricare i contenuti sul telefono. Cloudflare offre anche un risolutore DNS per famiglie che blocca malware, siti Web di phishing e contenuti per adulti e protegge da altri rischi per la sicurezza.

Come cambiare il DNS su un telefono Google Pixel in Google DNS o Cloudflare

Quando cambi il provider DNS sul tuo telefono, ciò influisce sui dati mobili e sul Wi-Fi. Il tuo telefono utilizzerà il server DNS privato da te inserito invece di quello fornito dal tuo ISP o provider di rete.

Apri il menu Impostazioni . Tocca Rete e Internet . Seleziona DNS privato Seleziona l’ opzione Nome host del provider DNS privato . Per utilizzare Cloudflare DNS, inserisci 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com e tocca Salva . In alternativa, inserisci 1.1.1.1 . Per Google DNS, inserisci dns.google e quindi tocca Salva

Se si immette un server DNS errato, sullo schermo viene visualizzato l’errore “Impossibile connettersi”.

Come cambiare il DNS del tuo telefono Samsung in Google DNS o Cloudflare

Similmente ai telefoni Pixel, cambiare il DNS sui telefoni Samsung è semplice

Accedi al menu Impostazioni sul tuo telefono Galaxy. Tocca Connessioni . Scorri verso il basso e seleziona Altre impostazioni di connessione . Tocca DNS privato. Tocca Nome host del provider DNS privato Inserisci 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com o one.one.one.one per Cloudflare DNS. Digita dns.google per utilizzare Google DNS. Tocca Salva per salvare le nuove impostazioni DNS.

I passaggi per utilizzare un DNS privato sui migliori telefoni Android economici di altre società sono per lo più gli stessi. La funzionalità è disponibile su tutti i dispositivi con Android 9.0 Pie o versioni successive.

Come verificare che il tuo telefono utilizzi Cloudflare o Google DNS

Se “Connesso a 1.1.1.1” e “Utilizzo di DNS su TLS (DoT)” vengono visualizzati come “Sì”, significa che il tuo telefono sta utilizzando il DNS di Cloudflare.

Google non offre un sito Web simile, ma puoi utilizzare il sito Web di supporto 1.1.1.1 per determinare il DNS utilizzato. Se il nome AS viene visualizzato come Google, significa che il tuo telefono utilizza Google DNS.

Utilizza Cloudflare o Google DNS per un’esperienza di navigazione più sicura

Un DNS privato è un must per navigare in Internet in modo sicuro sul tuo telefono. Non puoi mai essere abbastanza sicuro su Internet e dovresti sempre prendere precauzioni per proteggerti da truffatori e malware. Un altro punto a favore è che un DNS privato riduce i tempi di caricamento delle pagine. E ottieni tutto questo gratuitamente, quindi non c’è motivo di non utilizzare un DNS privato sul tuo telefono.

