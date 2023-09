Come eliminare il tuo account Instagram

Pensare al tuo account Instagram può essere un argomento dolente. Che tu abbia rivelato troppi dettagli succosi sulla tua vita sul tuo nuovissimo tablet Android o che tu sia stufo dei social media, c’è un modo per rimuovere queste tracce. Ma prima di iniziare, eliminare un account Instagram è una cosa seria. Non puoi annullare questa decisione, quindi potresti voler copiare i tuoi dati Instagram prima di procedere. Altrimenti, ti insegniamo come eliminare le informazioni del tuo account su qualsiasi dispositivo affidabile che possiedi, Android, iOS o browser web.

Disattivazione o eliminazione

Se esiti con questa decisione ma desideri toglierti il ​​peso dalla gestione del tuo account sui social media, considera l’opzione di disattivazione. La disattivazione di Instagram rimuove il tuo account dagli occhi del pubblico, ma tutte le tue informazioni vengono salvate e l’intero account rimane intatto. La riattivazione del tuo profilo Instagram avviene una volta effettuato nuovamente l’accesso all’app o tramite il sito web. Ma ricorda che questa opzione potrebbe non essere adatta a te se stai cercando di cancellarti da Internet . I tuoi dati rimangono con Meta finché non li elimini.

Per disattivare il tuo account, visita il tuo profilo Instagram, seleziona il pulsante Modifica profilo e visita la pagina Centro account . Da lì, puoi disattivare il tuo account invece di eliminarlo.

Come eliminare un account Instagram su Android e iOS

Una volta eliminato un account Instagram, il nome utente sarà in palio. Puoi registrarti nuovamente utilizzando lo stesso nome account se è ancora disponibile. Ricorda, se cambi idea, hai 30 giorni per reclamare il tuo account finché non verrà rimosso dal sistema Meta. Ti consigliamo di eseguire il backup dei tuoi dati (richiedi dati di download) prima di procedere alla cancellazione permanente.

Di seguito, mostriamo esempi che utilizzano un telefono Android e un iPhone. Puoi seguire questi passaggi per qualsiasi dispositivo che esegue l’app Android e Instagram per iOS.

Come eliminare Instagram utilizzando l’app Android

Abbiamo incluso il widget di download alla fine di questa sezione per coloro che non hanno installato l’app mobile di Instagram.

Accedi all’app Instagram e tocca l’ icona del menu hamburger nell’angolo in alto a destra. Seleziona Impostazioni e privacy , quindi vai alla pagina Centro account Tocca Dettagli personali . Seleziona Proprietà e controllo dell’account Tocca Disattivazione o eliminazione . Seleziona un profilo Scegli Elimina account e tocca Continua . Seleziona un motivo per cui intendi eliminare il tuo account Instagram e tocca Continua > Continua per confermare Reinserisci la tua password. Seleziona Continua Tocca Elimina account

Come eliminare Instagram utilizzando l’app per iPhone

Puoi eliminare il tuo Instagram dall’app iOS . Per iniziare, consulta i passaggi seguenti.

Accedi all’app Instagram. Tocca l’ icona del menu hamburger nell’angolo in alto a destra per accedere a Impostazioni e privacy . Tocca Centri account > Dettagli personali Tocca Dettagli personali . Tocca Proprietà e controllo dell’account Seleziona Disattivazione o Eliminazione e scegli un account. Tocca Elimina account > Continua Scegli un motivo per cui intendi eliminare il tuo account Instagram, quindi tocca Continua > Continua per confermare. Reinserisci la password e seleziona Continua . Tocca Elimina account

Come eliminare un account Instagram sul web

Meta non elimina il tuo account istantaneamente. L’account rimane attivo per 30 giorni, ma durante quel periodo nessuno può visualizzare pubblicamente il tuo Instagram. Puoi applicare questi passaggi mentre navighi su Instagram tramite un browser web mobile o un computer.