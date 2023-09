La realtà che chiunque possa accedere ai tuoi account Instagram e Threads con i tuoi accessi Facebook a volte può essere spaventosa. Certo, la creazione di una password robusta mantiene gli hacker dietro le sbarre, ma cosa succederebbe se alla fine conoscessero la tua password? È qui che entra in gioco l’impostazione dell’autenticazione a due fattori di Facebook. Conosciuta anche come 2FA, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al tuo account, richiedendo un codice di verifica dal tuo dispositivo ogni volta che effettui un tentativo di accesso. In questo modo, chiunque avrà bisogno dell’accesso al tuo telefono per accedere, anche se conosce il tuo nome utente e la tua password.

Sia che tu preferisca utilizzare un’app di autenticazione collaudata, SMS o una chiave di sicurezza hardware, ecco come impostare l’autenticazione a due fattori sul tuo account Facebook da un modesto telefono Android, un dispositivo iOS o un browser web.

Come attivare 2FA per Facebook sul tuo telefono

Facebook offre l’autenticazione a due fattori tramite app di autenticazione, SMS e chiavi di sicurezza fisiche. Ma probabilmente utilizzerai i primi due nella maggior parte dei casi. La piattaforma consiglia di utilizzare un’app di autenticazione, che ha un vantaggio rispetto agli SMS e non richiede un dispositivo hardware separato. In ogni caso, la configurazione dovrebbe richiedere meno di un minuto.

Apri l’ app Facebook sul tuo telefono. Su Android, tocca le tre linee verticali nell’angolo in alto a destra. Su iOS, fai clic sul pulsante del menu nell’angolo in basso a destra Tocca Impostazioni e privacy , quindi tocca Impostazioni . Tutti gli altri passaggi rimangono gli stessi. Fai clic su Meta Actions Center nella parte superiore della pagina. Tocca Password e sicurezza Seleziona Autenticazione a due fattori nel primo segmento. Se hai collegato il tuo account Instagram a Facebook, vedrai due o più account nella pagina successiva. Scegli il tuo account Facebook per continuare. Potrebbe essere necessario confermare la password. Per utilizzare un’app di autenticazione come Google Authenticator o Authy , tocca App di autenticazione . Facebook mostra una guida di istruzioni per la tua app di autenticazione insieme a una chiave di sicurezza rafforzata. Se hai l’autenticatore sullo stesso telefono, tocca Copia chiave . Tuttavia, la configurazione con un codice QR è più veloce se l’app di autenticazione è installata su un altro telefono. Configura la chiave di sicurezza nella tua app di autenticazione. Una volta pronto, inserisci il codice mostrato nell’app di autenticazione su Facebook, quindi fai clic sul pulsante blu Avanti sotto lo schermo prima che scada. Se è fatto bene, la pagina successiva ti informa che la tua autenticazione a due fattori è attiva . Fare clic su Fine per uscire dalla pagina.

Il processo è simile se preferisci SMS o token hardware per il tuo metodo 2FA di Facebook. Devi solo seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo. Nel frattempo, puoi aggiungerli come backup nel caso in cui la tua app di autenticazione funzioni (ne parleremo più avanti). Tuttavia, gli hacker o chiunque abbia accesso al tuo telefono o possa intercettare i tuoi messaggi di testo può hackerare il tuo account Facebook e questo è un motivo per utilizzare 2FA da un’app o da un token hardware.

Come attivare 2FA per Facebook nel tuo browser

Se utilizzi Facebook principalmente dal computer, l’attivazione dell’autenticazione a due fattori è simile.

Apri www . facebook.com nel tuo browser preferito. Fai clic sulla tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra della pagina. Seleziona Impostazioni e Privacy dal menu a discesa. Fare clic su Impostazioni Fai clic su Meta Accounts Center sul lato sinistro. Passa alla scheda Password e sicurezza a sinistra. Seleziona Autenticazione a due fattori Scegli il tuo account Facebook dall’elenco se hai più opzioni. Scegli il tuo metodo di sicurezza e fai clic su Avanti . Apri l’app di autenticazione sul tuo telefono e scansiona il codice QR. Tocca Avanti sul tuo computer per continuare Trova il codice di 6 cifre generato sull’app di autenticazione, quindi digitalo nel campo di testo di Facebook. Fare clic su Avanti prima che il codice scada. Fare clic su Fine per completare il processo 2FA

Come non rimanere bloccato fuori dal tuo account Facebook

Configurare la 2FA sul tuo account Facebook è fondamentale per proteggerlo dagli hacker. Tuttavia, potresti rimanere bloccato fuori dal tuo account se i tuoi metodi di sicurezza non sono disponibili. Forse dopo aver perso l’accesso alla scheda SIM , all’app di autenticazione o all’hardware del token. Prima che ciò accada, assicurati di avere un backup con questi metodi di sicurezza aggiuntivi.

Salva i tuoi codici di ripristino da qualche parte

Facebook offre cinque codici di ripristino se non riesci ad accedere al tuo metodo 2FA. Salvali in un posto a cui puoi sempre accedere.