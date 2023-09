Kuo: è improbabile che i primi MacBook con chip M3 vengano lanciati quest’anno

Secondo le informazioni condivise oggi dall’analista della catena di fornitura Ming-Chi Kuo , è improbabile che Apple rilasci nuovi modelli di MacBook con il chip M3 quest’anno.

“Sembra che Apple non lancerà nuovi modelli di MacBook (dotati di processori della serie M3) prima della fine di quest’anno,” ha scritto Kuo su X, precedentemente noto come Twitter.

All’inizio di quest’anno, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che un evento Apple nell’ottobre di quest’anno potrebbe presentare i primi Mac con il chip M3 . Ha detto che i Mac candidati per il chip M3 includevano il MacBook Air da 13 pollici, il MacBook Pro da 13 pollici e l’iMac da 24 pollici. Kuo ha escluso solo nuovi MacBook, quindi c’è ancora potenziale per un nuovo iMac quest’anno.

Si prevede che il chip M3, ancora non annunciato, sarà fabbricato con il processo a 3 nm di TSMC per miglioramenti significativi in ​​termini di prestazioni ed efficienza energetica rispetto all’attuale chip M2 basato su 5 nm, che ha debuttato nel giugno 2022.

