Come scattare foto migliori con il tuo telefono Android

In piedi con il sole dietro il soggetto. I colori della maglietta e i lineamenti del viso sono sbiaditi.

Nello scatto successivo, il soggetto è rivolto verso il sole. Il soggetto è illuminato anziché in ombra e puoi vedere più dettagli. Questo non è sempre possibile, soprattutto quando si cerca di catturare un paesaggio come quello sullo sfondo dell’immagine qui sotto. In questi casi, puoi abbassare manualmente il livello di esposizione di un paio di tacche prima di scattare la foto.

Rivolto al sole. I colori e i dettagli sono molto migliori.

Come abbiamo visto dalle foto sopra, assicurarsi che il soggetto sia nella posizione corretta davanti alla fonte luminosa è della massima importanza. Inoltre, utilizza quanta più luce naturale possibile poiché porta alle foto più belle. Quando scatti foto in interni, se ti trovi in ​​una situazione di scarsa illuminazione, accendi alcune luci per integrare la luce naturale limitata.

Inoltre, assicurati di tenere le mani ferme. Oltre a ridurre la possibilità di scattare foto sfocate, gli smartphone compensano la luce limitata aprendo l’otturatore più a lungo. Se il soggetto o il telefono si muovono, potrebbe verificarsi il motion blur, soprattutto sui telefoni Samsung.

Mantieni pulito l’obiettivo della fotocamera del tuo telefono

Mentre entra ed esce dalla tasca, gli obiettivi della fotocamera del telefono si sporcano e si macchiano nel tempo. Gli obiettivi della fotocamera sporchi possono causare bagliori indesiderati, abbagliamenti e problemi di messa a fuoco.

Il modo più rapido per migliorare la qualità delle foto del telefono è pulire il vetro della fotocamera prima di acquisire un’immagine. Non hai bisogno di niente di speciale qui. Tutto quello che devi fare è pulire le lenti con un panno pulito. Idealmente, usare un panno in microfibra è la soluzione migliore, ma la tua maglietta funziona in un attimo. Tutto quello che fai è pulire rapidamente per rimuovere qualsiasi cosa sulle lenti. Evita di usare jeans o un panno sporco per la pulizia, perché potresti graffiare l’obiettivo, il che fa più male che bene.

l miglioramento della qualità dell’immagine con un obiettivo pulito potrebbe non essere evidente quando si scattano foto alla luce del giorno, ma è immediatamente evidente in condizioni di scarsa illuminazione e in altre condizioni difficili.

Ingrandisci il soggetto

Fino a qualche anno fa gli smartphone non avevano una fotocamera con zoom ottico. L’unica opzione era lo zoom digitale, che spesso introduceva rumore e influiva sulla qualità complessiva dell’immagine.

Questo non è più un problema poiché la maggior parte degli smartphone di punta ora dispone di uno o più obiettivi dedicati con zoom ottico. Ad esempio, il Samsung Galaxy S23 Ultra ha due teleobiettivi con zoom ottico 3x e 10x. Ciò significa che puoi ingrandire un soggetto a due lunghezze focali senza utilizzare lo zoom digitale.

Anche per i telefoni con un singolo teleobiettivo, è vantaggioso avere un obiettivo con uno zoom maggiore rispetto all’obiettivo standard. Un altro vantaggio del sensore teleobiettivo è che consente di scattare foto con un’inquadratura più ristretta, mettendo così la messa a fuoco interamente sul soggetto.

Evita di utilizzare il sensore del teleobiettivo in condizioni di scarsa illuminazione, poiché non può assorbire tanta luce quanto un tipico obiettivo primario. In tali situazioni, scattare la foto utilizzando la fotocamera principale e ritagliarla secondo necessità.