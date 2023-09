Come disattivare le chiamate Wi-Fi

Le chiamate Wi-Fi, o VoWiFi, ti aiutano a effettuare o ricevere chiamate tramite una connessione Wi-Fi . T-Mobile e Sprint hanno iniziato a offrire questa funzionalità su telefoni specifici nel 2007, che è stata successivamente adottata da altri operatori come un modo per aiutarti in luoghi in cui il segnale cellulare non è altrettanto buono. E non hai nemmeno bisogno di un’app separata. La maggior parte dei telefoni moderni, anche gli smartphone economici , supportano le chiamate Wi-Fi.

Sebbene sia una funzionalità interessante, spesso provoca interruzioni delle chiamate a causa della fluttuazione dei segnali . In questi casi, potresti voler disattivare le chiamate Wi-Fi. Questa guida spiega come disattivare le chiamate VoWiFi o Wi-Fi sul tuo smartphone. Entriamo subito nel vivo.

Perché dovresti utilizzare la funzione di chiamata Wi-Fi sul tuo telefono?

Le chiamate Wi-Fi possono essere di grande aiuto quando desideri effettuare o ricevere una chiamata in un luogo in cui la copertura di rete non è la più forte. La maggior parte dei provider di rete include il costo del VoWiFi nei propri piani e le chiamate Wi-Fi sono spesso abilitate per impostazione predefinita .

Inoltre, offre in genere una qualità di chiamata superiore rispetto ai cellulari standard in aree con copertura di rete debole e migliora l’esperienza di chiamata. Anche se è probabile che si verifichino interruzioni delle chiamate a causa della fluttuazione dei segnali, non è così grave rispetto alle interruzioni delle chiamate su cellulare.

Tieni presente che i piani prepagati più economici potrebbero non offrire il supporto per le chiamate Wi-Fi. Pertanto, verifica con il tuo operatore se le chiamate Wi-Fi sono disponibili con il tuo piano attuale.

Quali sono le differenze tra VoIP e VoWiFi?

Potresti aver sentito il termine VoIP mentre leggi le chiamate Wi-Fi. Quando utilizzi app come Google Voice , Skype o WhatsApp, sia su dispositivi mobili che desktop, stai utilizzando la tecnologia VoIP. VoIP sta per Voice over Internet Protocol. Converte i segnali vocali analogici in pacchetti di dati digitali che vengono inviati su Internet per effettuare o ricevere chiamate. Non hai bisogno di una carta SIM. Tutto ciò di cui hai bisogno è l’accesso a Internet (Wi-Fi o dati mobili).

Al contrario, VoWiFi, un altro termine per le chiamate Wi-Fi, è un servizio offerto dagli operatori di rete per effettuare chiamate tramite una connessione Wi-Fi invece di utilizzare la rete cellulare. Non è necessario installare un’app per usufruire dei servizi VoWiFi, ma il tuo smartphone deve avere una scheda SIM.

Come disattivare le chiamate Wi-Fi su Android

Se hai attivato VoWiFi sul tuo telefono e ricevi più notifiche relative alle chiamate Wi-Fi o se la batteria del tuo dispositivo si scarica rapidamente, segui i passaggi seguenti per disattivarlo sul tuo telefono Android.

Disattiva le chiamate Wi-Fi su un telefono Samsung Galaxy

La seguente guida utilizza un telefono Samsung Galaxy S22 Ultra con One UI 5.1 basato su Android 13 , ma il processo è simile per i telefoni Samsung più recenti.

Apri Impostazioni . Tocca Connessioni . Seleziona Chiamate Wi-Fi . Tocca l’interruttore accanto al nome della SIM per disattivare le chiamate Wi-Fi. Se disponi di più schede SIM, tocca l’interruttore per entrambe le SIM per disattivare le chiamate Wi-Fi.

Disattiva le chiamate Wi-Fi su un telefono OnePlus

Di seguito sono riportati i passaggi per disattivare le chiamate Wi-Fi su un telefono OnePlus. Abbiamo utilizzato OnePlus 7 Pro per il tutorial, quindi i passaggi potrebbero variare leggermente sui modelli più recenti.

Apri l’ app Impostazioni . Tocca Rete mobile . Seleziona la tua scheda SIM dall’alto. Se sul telefono sono presenti più schede SIM, seleziona quella per la quale desideri disattivare le chiamate Wi-Fi. Tocca Chiamate Wi-Fi . Disattiva l’interruttore accanto a Chiamate Wi-Fi per disattivarlo.

Come disattivare le chiamate Wi-Fi su un Google Pixel

Ecco i passaggi per disattivare le chiamate Wi-Fi sul tuo telefono Google Pixel o su un altro smartphone con sistema operativo Android di serie.

Apri Impostazioni . Tocca Rete e Internet . Seleziona SIM Scegli Chiamate Wi-Fi . Disattiva l’ interruttore Usa chiamate Wi-Fi .

VIA