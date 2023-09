Abbiamo tutti inviato messaggi e all’improvviso ci siamo resi conto: “Ahhh! Devo riprenderlo!” Dalle disastrose correzioni automatiche agli errori improvvisati e all’invio di un messaggio alla persona sbagliata, i nostri messaggi a volte necessitano di un pulsante di ripetizione.

La buona notizia è che la tecnologia è diventata piuttosto efficace nel darci una seconda possibilità. Gmail, ad esempio, ti concede diversi secondi per riprendere un’e-mail inviata prima che scompaia definitivamente. Allo stesso modo, nelle giuste circostanze, Apple ti consente di riprendere gli iMessage che hai inviato accidentalmente troppo presto. Chiunque abbia un dispositivo Apple come iPhone, Mac, iPad o qualsiasi cosa che utilizzi iMessage dovrebbe sapere come farlo. Ecco i passaggi che seguirai e come funziona questa opzione con i telefoni Android .

Come annullare l’invio di un iMessage su iOS e iPadOS

Tieni a mente questi passaggi la prossima volta che invii messaggi sul tuo iPhone. Come sempre, aggiorna iOS alla versione più recente per assicurarti di avere tutte le funzionalità. Apple ha aggiunto queste funzionalità alla fine del 2022, quindi la maggior parte degli utenti iPhone probabilmente le hanno ormai, ma è sempre una buona idea controllare. iOS 17 , iPadOS 17 e macOS Sonoma supportano questa funzionalità, così come iOS/iPadOS 16 e macOS Monterey.

Trova un errore di testo. Dovrai inviare un messaggio sull’app dei messaggi che desideri riprendere. Premi a lungo il fumetto di testo che desideri annullare l’invio. Tieni premuto finché non viene visualizzato un menu con le tue opzioni. Seleziona Annulla invio . Questa opzione dura fino a due minuti dopo l’invio del messaggio. Questo rimuove il messaggio e ti informa che è stato rimosso con successo. Hai anche la possibilità di modificare un messaggio inviato per correggere errori di battitura o riformulare un linguaggio imbarazzante. Premi a lungo il fumetto di testo e seleziona Modifica . Hai un periodo di tempo più generoso per questa opzione, fino a 15 minuti per apportare modifiche. L’opzione riporta il messaggio nella casella di testo e consente di apportare modifiche. Quindi, tocca il segno di spunta per aggiornare il messaggio nella sua nuova forma.

Quanto ne sa il destinatario quando annulli l’invio di iMessage?

Un bel po’, a quanto pare. Questa funzionalità presenta diverse limitazioni. Innanzitutto il messaggio viene inviato immediatamente e appare sull’altro telefono. Nella finestra di due minuti, l’altra persona ha buone probabilità di vedere il messaggio prima che tu annulli l’invio, soprattutto se sta seguendo la tua conversazione o se il nuovo messaggio viene visualizzato come notifica nella schermata di blocco.

In secondo luogo, se annulli l’invio di un messaggio di testo, l’altra persona riceve una notifica che un messaggio era presente in precedenza ma è stato rimosso dall’altro utente, il che potrebbe portare ad alcune domande. Se modifichi i messaggi rapidamente, l’altra persona vedrà una nota che informa che il messaggio è stato modificato e potrà accedere alla versione precedente del messaggio per rivedere la cronologia delle modifiche. Ciò potrebbe rovinare il senso delle modifiche apportate.

Terzo, questo vale solo per iOS 16 o versioni successive. Se gli utenti utilizzano una versione precedente di iOS, questi passaggi non funzionano correttamente. L’invio del messaggio non viene annullato, quindi gli utenti possono ancora vederlo. Se modifichi un messaggio, il messaggio originale rimane e la versione modificata viene visualizzata successivamente.