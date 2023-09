Come sapere se qualcuno ti ha bloccato su iMessage

Ti sei messo dalla parte sbagliata di qualcuno o temi di aver perso i contatti con qualcuno di importante? È possibile che un utente iPhone abbia bloccato il tuo numero di contatto. iMessage semplifica il blocco dei numeri di telefono e la gestione di situazioni scomode senza confronto. È in gran parte non rilevabile a meno che tu non sappia cosa cercare.

Quando esamini i fumetti della chat, le conferme di lettura e i risultati delle telefonate, avrai un’idea chiara del tuo stato di blocco, anche se utilizzi telefoni Android . Non è una scienza esatta, ma è un ottimo inizio. Questi passaggi principali ti aiuteranno a imparare tutto ciò che puoi.

7 modi per sapere se il tuo numero di telefono è stato bloccato su iMessage

iMessage è un’applicazione incentrata sulla privacy, quindi non viene inviata alcuna notifica quando qualcuno ti blocca. Ma alcuni segnali potrebbero aiutarti a saperlo con certezza. Diamo un’occhiata agli indicatori più evidenti.

Controlla il colore del fumetto della chat

In genere, dovresti vedere una bolla blu quando invii un iMessage a un altro utente iPhone tramite l’app Messaggi per IOS e Mac. Lo stato della consegna appare sotto la bolla blu quando abiliti le conferme di lettura nel menu delle impostazioni di iMessage.

Se vedi una bolla verde, ciò potrebbe indicare che qualcuno ti ha bloccato, soprattutto se le tue chat con questa persona erano blu. Tuttavia, questo è vero solo se entrambi utilizzate iMessage su iPhone. Se l’altra persona è passata a un telefono Android, la bolla potrebbe essere diventata verde. C’è anche la possibilità che non siano riusciti a disabilitare iMessage e FaceTime se sono passati da iOS ad Android , o forse hanno cambiato il loro numero di telefono.

Se sei stato bloccato, quelle bolle verdi significano che il tuo messaggio non è stato ricevuto. Questo metodo funziona meglio in combinazione con il nostro passaggio successivo.

Controlla le conferme di lettura

Se sei un utente iPhone e stai ricevendo un messaggio da un altro utente iPhone, vedrai una notifica “consegnato” sotto ciascun messaggio. Questo è il modo più semplice per sapere se qualcuno potrebbe averti bloccato, ma non è il più accurato. Se una delle parti si trova in un’area con scarsa ricezione o ha scelto di disattivare iMessage, la notifica di consegna potrebbe essere ritardata o non apparire affatto.

Sebbene le conferme di lettura siano relativamente nuove per RCS Messages, sono da anni una funzionalità amata di iMessage. Quando utilizzi l’app Messaggi di Apple, vedrai una ricevuta di consegna sotto ogni messaggio inviato. Leggi ti dice che il destinatario l’ha aperto.

Non vedi le conferme di lettura se sei stato bloccato quando invii un messaggio di testo (SMS) a un utente Android. Questo lo rende un ottimo modo per capire se quelle bolle verdi significano che qualcuno ti ha bloccato o è passato ad Android perché i messaggi possono ancora essere contrassegnati come letti su Android.

Tuttavia, gli utenti possono disattivare le conferme di lettura nell’app Messaggi, il che significa che non riceverai notifiche sullo stato del messaggio. Ciò potrebbe significare che il tuo contatto riceve messaggi ma desidera smettere di fornire aggiornamenti di stato.

Cerca l’icona della luna e i messaggi automatici in iMessage

Le modalità Focus e Non disturbare (DnD) su iOS ti consentono di disattivare temporaneamente le notifiche per app e contatti. Se blocchi un numero nell’app Messaggi sul tuo iPhone, questo si sincronizzerà con il tuo Mac, iPad e Apple Watch tramite il tuo ID Apple e iCloud.

Se invii a qualcuno un messaggio di testo o un iMessage e la persona non risponde, è possibile che le notifiche di consegna siano disattivate. iOS 17, 16 e 15 avvisano automaticamente i mittenti di iMessage che la modalità è attivata quando invii un messaggio mentre la modalità Focus è attiva. Vedrai una notifica che dice “[Contatto] ha disattivato le notifiche” con accanto un piccolo simbolo della luna.

Puoi uscire dalla modalità Focus e consegnare il messaggio se fai parte dell’elenco degli amici e della famiglia del destinatario. I tuoi messaggi potrebbero essere bloccati se non vedi alcuna indicazione che le notifiche siano state silenziate. Se il messaggio non è urgente, riprova più tardi.

Alcune modalità temporanee non offrono questa funzionalità. Sebbene iMessage possano essere consegnati utilizzando una connessione Wi-Fi o Internet, alcune reti bloccano i messaggi. Inoltre, anche la modalità aereo potrebbe essere la colpevole poiché i tuoi iMessage non verranno consegnati a meno che il destinatario non utilizzi il Wi-Fi in volo.

Controlla le tue app social

Tutti i nostri passi sottolineano la necessità di conferma. Tuttavia, non c’è conferma migliore che controllare come un contatto ti tratta sui social media. Se temi che qualcuno ti abbia bloccato sul suo iPhone, è probabile che tu sia connesso con lui anche su altri social media.

Controlla i loro account social per saperne di più. Se sono seriamente intenzionati a bloccarti, probabilmente interromperanno i contatti lì. Ogni piattaforma social ha modi diversi di rivelare queste informazioni. Instagram in genere non ti mostra il loro profilo o i loro post. Messenger ti dice che non puoi rispondere a una persona. Non li trovi su Snapchat. Puoi raccogliere rapidamente indizi importanti sulla gravità del blocco.

Chiama il numero a cui stai scrivendo

Cominciando dall’inizio. Non essere inquietante. Se qualcuno blocca i tuoi messaggi, probabilmente vorrai dargli spazio. Se hai confermato che il messaggio è stato recapitato con le procedure sopra indicate e non sei ancora sicuro, procedi chiamandoli. In genere, non puoi chiamare qualcuno che ti ha bloccato su iMessage. Se ci provi, sentirai un singolo squillo prima che la chiamata venga inviata alla casella vocale. A volte non senti uno squillo oppure l’operatore vocale ti dice che non è disponibile quando chiami.

Se la linea squilla normalmente e hai bisogno urgentemente di parlare con la persona, vale la pena provare a chiamare più di una volta. Con iOS 15, Apple ha abilitato una funzionalità che consente alle chiamate in arrivo di squillare anche se la modalità DnD o Focus è attiva.

Disattiva l’ID chiamante

Controlla le impostazioni del tuo iPhone e vai alla sezione Telefono per vedere se hai un’opzione Mostra il mio ID chiamante . Se lo fai, hai la possibilità di disattivarlo. Questa è un’opzione nucleare che potrebbe consentire alle tue chiamate di passare a seconda di come vieni bloccato. Ad esempio, se qualcuno blocca i tuoi messaggi e rifiuta le tue chiamate, potrebbe rispondere a un numero che non riconosce se non è associato al tuo ID contatto. Ma questo è ingannevole e potrebbe peggiorare le cose anziché migliorarle. Non tutti gli operatori offrono questa opzione.

Tentare di chiamare da un numero diverso

Se sei preoccupato per il benessere del destinatario o per la capacità di ricevere messaggi, potresti chiamarlo dal telefono di un amico o utilizzare un numero riservato . Quando rispondono, digli che hai cercato di contattarli per un’emergenza o risolvi eventuali malintesi. Ancora una volta, questa è l’ultima risorsa che potrebbe peggiorare le cose anziché migliorarle. Evita la sensazione che stai perseguitando qualcuno, ma rivolgersi con l’aiuto di un amico comune può essere efficace.

Se chiamare da un numero diverso non funziona, ci sono diversi motivi che non ti riguardano. Forse sono occupati o in un’area con scarsa copertura.

Sapere quando andarsene

Andarsene potrebbe non essere ciò che vuoi fare, ma dare alle persone lo spazio per elaborare i propri sentimenti è la cosa migliore. Se è difficile lasciare andare il tuo rapporto con il destinatario o hai bisogno di una conclusione, invia un messaggio educato sulle app dei social media come ultima risorsa. Il blocco di un numero di telefono non si estende ad altre app, quindi non sei completamente escluso. Tuttavia, la persona può scegliere di bloccarti lì.

Se hai provato questo approccio senza successo, considera di andare avanti. Usa questo tempo per cercare una prospettiva esterna da amici e familiari. Potrebbe aiutarti a concentrarti sulla scoperta e sull’eliminazione di cattive abitudini che non sapevi esistessero. Ancora più importante, ti impedisce di trasformarti in un cyberstalker.

