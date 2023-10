Google Maps ottiene una visualizzazione immersiva per percorsi e altre funzionalità AI

Google Maps sta ottenendo una nuova Immersive View per i percorsi che utilizza l’intelligenza artificiale, Street View e immagini aeree per visualizzare in anteprima ogni fase di un viaggio.

Quando gli utenti ottengono indicazioni stradali per guidare, camminare o andare in bicicletta, Google Maps ora offre una “esperienza multidimensionale” che può essere utilizzata per visualizzare in anteprima piste ciclabili, marciapiedi, incroci e parcheggi lungo il percorso, secondo Google .

È possibile utilizzare un dispositivo di scorrimento temporale per visualizzare le informazioni sulla qualità dell’aria e l’aspetto del percorso man mano che il tempo cambia durante il giorno, mentre l’intelligenza artificiale e le tendenze di guida storiche simulano quante auto potrebbero essere sulla strada in un determinato momento.

Immersive View per i percorsi è disponibile ad Amsterdam, Barcellona, ​​Dublino, Firenze, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Miami, New York, Parigi, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo e Venezia su Android e iOS.

Oltre alla visualizzazione immersiva per i percorsi, la ricerca con Live View viene sostituita con Lens in Maps, che utilizza l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata per aiutare gli utenti a orientarsi in un nuovo quartiere.

Toccando l’icona Lens nella barra di ricerca e sollevando il telefono ora riceverai informazioni fornite da AR su bancomat, stazioni di trasporto pubblico, ristoranti, caffetterie e negozi nelle vicinanze. Google afferma che Lens in Maps si sta diffondendo in più di 50 nuove città tra cui Austin, Las Vegas, Roma, San Paolo e Taipei.

Altrove, la mappa di navigazione riceve colori aggiornati, edifici più realistici e dettagli migliorati sulle corsie autostradali. Questi aggiornamenti inizieranno a essere implementati nei prossimi mesi in 12 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Francia e Germania.

Nel frattempo, anche gli Stati Uniti sono pronti a ottenere informazioni sulle corsie dei veicoli ad alta occupazione (HOV) lungo un percorso, e in Europa, le informazioni sui limiti di velocità basate sull’intelligenza artificiale si stanno espandendo in 20 paesi. Entrambe le funzionalità verranno implementate su Android, iOS e sulle auto con Google Built-in nei prossimi mesi.

Infine, Google afferma che i conducenti di veicoli elettrici su Android e iOS ora vedranno informazioni ancora più utili sulla stazione di ricarica, incluso se un caricabatterie è compatibile con il loro veicolo e se i caricabatterie disponibili sono veloci, medi o lenti. Ciò include anche la possibilità di vedere quando è stato utilizzato l’ultima volta un caricabatterie in modo da sapere che non si tratta di un caricabatterie rotto. Questi aggiornamenti inizieranno a essere implementati a livello globale su iOS e Android questa settimana ovunque siano disponibili informazioni sulle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

