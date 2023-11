Come attivare la navigazione indietro predittiva su Android 14

Android 14 è pieno di nuove funzionalità, la maggior parte trovate dietro le quinte. Un paio d’anni dopo che Google ci ha dato un nuovo look per i nostri smartphone preferiti con Material You, gli ultimi due aggiornamenti si sono concentrati sull’aggiornamento di elementi a cui potresti non pensare ogni giorno. Sicurezza, privacy e velocità sono tre aspetti in cui Android 14 eccelle, ma Google non si è fermata qui. Una nuova aggiunta ai gesti potrebbe cambiare il modo in cui pensi di scorrere tra le app sul tuo nuovo Pixel 8 Pro , ma devi attivare i gesti predittivi per vederlo in azione.

Che cos’è la navigazione indietro predittiva in Android 14?

La navigazione indietro predittiva risale al periodo beta di Android 13. È un concetto semplice che dietro le quinte è sorprendentemente complesso. Ci è voluto più di un anno di test per diventare una versione completa del sistema operativo di Google. L’idea è semplice . Invece di mostrare una freccia indietro quando scorri indietro in un’applicazione, i gesti predittivi indietro ti mostrano a cosa tornerai prima di terminare lo scorrimento.

Ha lo scopo di risolvere un problema che affligge Android da prima che l’azienda passasse a tempo pieno al suo attuale sistema di gesti con Android 10 nel 2019. Sebbene il gesto Indietro (o il pulsante sugli smartphone più vecchi) sia utile per tornare alle schermate precedenti in un lampo, può creare confusione. A volte, il pulsante Indietro ti rimanda a una pagina che non ti aspettavi. A volte ti rimanda alla schermata iniziale senza spiegare il motivo.

I gesti predittivi della schiena cambiano la situazione. Quando scorri indietro in un’app che supporta le animazioni predittive, vedrai cosa stai per inserire, che si tratti di un altro menu o della schermata iniziale. Ci è voluto molto tempo prima che Google li preparasse per il debutto, ma in Android 14 sono finalmente qui affinché tutti possano vederli, ma non per impostazione predefinita.

Come attivare l’animazione predittiva dello schienale su Android 14

Fuori dagli schemi, le animazioni predittive dello schienale sono disattivate in Android 14 , anche dopo che Google ha lanciato la sua build stabile nell’ottobre 2023. Questo non vuol dire che rimarrà così per sempre, ma è chiaro che, tra nascondere l’impostazione alla vista e impiegando più di un anno per lanciarlo, questi gesti sono qui per restare.

Se vuoi provare il futuro della navigazione gestuale su Android 14, ecco come attivarla nelle impostazioni sviluppatore.

Prendi uno smartphone o un tablet con Android 14. Usiamo screenshot di un Pixel 7a, ma lo abbiamo testato anche su One UI 6 su un Samsung Galaxy S23 Ultra. I passaggi dovrebbero essere simili indipendentemente dal dispositivo. Dovrai inoltre utilizzare la navigazione gestuale . Apri il menu delle impostazioni. Se non hai attivato le opzioni sviluppatore sul tuo telefono, dovrai farlo. Trova la sezione Informazioni sul telefono nel menu delle impostazioni, quindi scorri verso il basso per trovare il numero di build. Tocca più volte il numero di build finché un messaggio non ti avvisa che le opzioni sviluppatore sono sbloccate. Ritorna al menu delle impostazioni principali . Seleziona Opzioni sviluppatore da questo elenco. Le animazioni predittive dello schienale sono disattivate per impostazione predefinita, ma puoi attivarle da questo elenco. Cerca le animazioni predittive della parte posteriore da questo elenco o scorri fino alla fine dell’elenco. Si trova alcune opzioni sopra la categoria Compilazione automatica. Attivalo, quindi tocca OK nel prompt. Questo avviso ti avvisa che questa funzionalità funziona solo con software in cui i rispettivi sviluppatori hanno incluso un’opzione specifica nel file manifest della loro app

E questo è tutto! Il menu delle impostazioni è un ottimo esempio di gesti predittivi all’indietro in azione, poiché scorrendo indietro da questo menu viene visualizzata un’anteprima di ciò che apparirà sullo schermo.

Quali app supportano i gesti predittivi su Android?

È ancora presto per questo strumento e poche app lo supportano. Abbiamo menzionato il menu delle impostazioni di Android, ma poiché Google è il team dietro Android, non significa che tutte o la maggior parte delle sue app abbiano attivato questa opzione. Foto, Chrome, Wallet e molti altri non supportano questa animazione, ma la noterai in molte app di sistema, tra cui Telefono e Orologio.

Anche una manciata di app di terze parti lo hanno attivato. Spotify e Reddit, ad esempio, mostrano un’anteprima della schermata principale, prevenendo un potenziale scorrimento errato se stai cercando di rimanere all’interno dell’app. Detto questo, nessuno dei due può mostrare i menu precedenti all’interno dell’app, il che contrasta con il modo in cui può farlo l’app Orologio di Google. Cerca che questo cambi man mano che Android 14 verrà adottato più ampiamente.

VIA