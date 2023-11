Come cancellare il tuo e-reader Kindle

Potresti aver ritirato il tuo Amazon Kindle perché hai acquistato un elegante tablet Android per giocare con alcune app extra. Ma è uno spreco avere il tuo Amazon Kindle seduto lì a raccogliere polvere, soprattutto se è in condizioni (quasi) perfette. Quindi forse vuoi vendere o regalare il tuo Amazon Kindle ma sei preoccupato per i dati personali in esso contenuti. Esiste un modo per cancellare il tuo e-reader Kindle e i dati associati . In questa guida ti insegniamo come eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica in modo da poter vendere o regalare il tuo Amazon Kindle senza lasciare tracce.

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo e-reader Kindle

Cancellare il tuo Kindle è essenzialmente la stessa cosa di un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Perderai tutti i dati memorizzati sul dispositivo. Ciò include i libri, i documenti, i contenuti, gli audiolibri e le informazioni dell’account Amazon scaricati (che verranno automaticamente cancellati dopo il ripristino). Mentre tutti i tuoi dati verranno cancellati dal dispositivo, i tuoi acquisti, così come i tuoi documenti, note ed evidenziazioni saranno ancora disponibili nel tuo account Amazon.

Quando si tratta del software, il tuo Amazon Kindle sembrerà quasi nuovo di zecca appena tolto dalla scatola. Quindi, per aiutarti a pulire completamente il tuo Kindle, includiamo i passaggi per eseguire un hard reset sul tuo Amazon Kindle.

Dalla schermata iniziale di Kindle, vai a Impostazioni . Alcuni dispositivi richiedono di scorrere verso il basso per aprire Azioni rapide per accedere a Impostazioni o Tutte le impostazioni . Dal menu Impostazioni, seleziona Opzioni dispositivo (o Menu per gli altri modelli). Tocca Ripristina in Opzioni dispositivo o Menu . Alcuni dispositivi richiedono di scegliere nuovamente Ripristina dispositivo per confermare la selezione. Tocca Sì per confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Il completamento di questo processo richiede alcuni minuti.

Potresti prendere in considerazione l’esecuzione di questi passaggi se il software del tuo Kindle riscontra problemi. A volte, gli aggiornamenti del software Kindle non funzionano correttamente e causano un funzionamento inadeguato dell’intero dispositivo (o per niente). Se non riesci a installare la versione più recente senza problemi, potrebbe essere necessario un hard reset per riportare Amazon Kindle alle impostazioni predefinite.

Come trasferire la proprietà di Kindle

Dopo aver eseguito il ripristino delle impostazioni di fabbrica sul tuo Kindle, tutti i dati, le informazioni del tuo account Amazon, gli e-book e la registrazione del dispositivo vengono rimossi. Il nuovo proprietario avvierà il Kindle, registrerà un account Amazon e aggiungerà il numero di serie del dispositivo a un nuovo account Amazon. I proprietari di e-book acquistati in precedenza devono importare i libri acquistati dal proprio account Amazon (registrato con Kindle). L’apertura di questa pagina dell’account ti consente di accedere alla tua libreria Kindle e impostare la consegna di e-book a un Kindle specificato.

Come resettare un e-reader Amazon Kindle morto

Il tuo Kindle potrebbe essere così vecchio che non mantiene più la carica. Ma se hai intenzione di seguire i passaggi per cancellare il tuo Kindle, potrebbe essere necessario acquistare una nuova batteria. Dopo che il tuo Kindle ha riacquistato la carica completa, esegui i passaggi precedenti per ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo dispositivo. Altrimenti, sei sfortunato e tutte le tue informazioni personali andranno perse.

A volte, potresti accusare il tuo Kindle di essere sparito quando lo schermo rimane bloccato e non risponde. Se lo schermo del tuo Amazon Kindle è bloccato, puoi forzare un soft reset tenendo premuto il pulsante di accensione per 40 secondi finché lo schermo non lampeggia. E se lo schermo rimane bloccato nonostante il tentativo di riavvio, collega il tuo Kindle e riavvialo (di nuovo). Se nessuno di questi metodi funziona, probabilmente non potrai salvare il tuo Kindle e dovrai ritirarlo definitivamente.

Aggiungi un po’ di considerazione quando regali il tuo prossimo Amazon Kindle

Selezionare un Amazon Kindle come regalo potrebbe essere la scelta giusta per le persone pignoli con la tecnologia. I Kindle di Amazon offrono semplicità rispetto ai tablet e sono fortemente commercializzati per la lettura elettronica per un motivo (perché sono portatili, durevoli, leggeri e hanno un’eccellente longevità, solo per citarne alcuni). Tuttavia, è una prospettiva schiacciante inviare un Amazon Kindle come regalo a qualcuno che non ne ha mai posseduto uno o utilizzato un e-reader. Per precauzione, valuta la possibilità di abbinare al regalo un abbonamento Kindle Unlimited .

