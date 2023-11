Guida OxygenOS: tutto quello che devi sapere sull’esperienza OnePlus

OnePlus è iniziato come un flagship killer, offrendo funzionalità di fascia alta e al contempo sottoquotando la concorrenza in termini di prezzo. Nel corso degli anni, sembrava deviare da quella filosofia, con OnePlus 8 Pro che ha ottenuto funzionalità di punta a tutti gli effetti e un prezzo corrispondente. Avanti veloce con OnePlus 11 e sembra che l’azienda sia tornata alle sue radici.

Sebbene il prezzo abbia sempre oscillato, il denominatore costante di tutti i telefoni OnePlus è la skin software, OxygenOS, sovrapposta su Android. Per anni è stata una delle skin Android più apprezzate sul mercato. Ve lo raccontiamo in questo articolo.

Storia di OxygenOS: da Android quasi stock alla fusione di ColorOS

OnePlus ha lanciato il suo primo smartphone, OnePlus One, nell’aprile 2014. Veniva fornito con il sistema operativo Cyanogen basato su Android KitKat. Cyanogen OS è la versione commerciale di CyanogenMod, un firmware aftermarket creato dalla comunità. OnePlus One è stato un successo, grazie al software, che ha attirato i moderati e gli appassionati di Android.

C’era un conflitto contrattuale tra Cyanogen Inc., OnePlus e Micromax, un’altra società che aveva un accordo con Cyanogen. Di conseguenza, OnePlus ha concluso la sua partnership con Cyanogen e ha iniziato a lavorare sulla skin del suo software, portando alla nascita di OxygenOS nel marzo 2015. In tutto questo tempo, l’azienda aveva anche una skin per il suo mercato in Cina chiamata Hydrogen OS.

La prima iterazione di OxygenOS non era molto diversa da Android di serie. OnePlus ha aggiunto più funzionalità con ogni nuova versione, differenziando ulteriormente il software. I cambiamenti hanno portato gli appassionati di OxygenOS Android a conoscere e amare, fino alla fusione con Oppo.

Dopo la fusione tra le due società, tutto faceva pensare alla fusione di OxygenOS con ColorOS. Molti hanno visto questo come la morte di OxygenOS e si potrebbe dire che il brusio degli appassionati si è placato. Questa mossa fallì, con le aziende che scelsero di condividere una base di codice mentre sviluppavano le loro skin individualmente.

OxygenOS 14: l’ultima versione

OxygenOS 14 è la versione più recente della skin Android personalizzata di OnePlus. È basato su Android 14, quindi puoi aspettarti tutte le migliori funzionalità dall’ultimo aggiornamento del sistema operativo di Google, come schermate di blocco personalizzabili, una freccia indietro che supporta Material You e altro ancora. Copriamo ogni nuova funzionalità di Android 14 in questo articolo.

OxygenOS 14 non sarebbe una skin personalizzata se non avesse i suoi vantaggi. Oltre alle nuove funzionalità Android, ottieni Smart Cutout per ritagliare gli sfondi con un solo clic, File Dock per trascinare e rilasciare file tra app e un’integrazione Microsoft Phone Link che supporta hotspot istantaneo, mirroring delle app e copia tra dispositivi -e-incolla.

Puoi iniziare a goderti OxygenOS 14 basato su Android 14 su OnePlus 11. Non ci sono informazioni su quando arriverà su altri dispositivi, ma copriamo tutti i telefoni OnePlus che dovrebbero ricevere OxygenOS 14 .

Versioni precedenti di OxygenOS

Diamo un’occhiata alle principali funzionalità introdotte nelle versioni precedenti di OxygenOS.

OxygenOS 1.0, 2.0 e 3.0

Le versioni precedenti di OxygenOS erano Android di serie con funzionalità extra. La prima versione della skin personalizzata, OxygenOS 1.0, era basata su Android 5.0 Lollipop. Aveva impostazioni rapide personalizzabili e gesti di spegnimento dello schermo.

La OxygenOS 2.0 basata su Android 5.1 non era molto diversa dal suo predecessore. Ha introdotto funzionalità come le scorciatoie gestuali e lo scaffale OnePlus.

OxygenOS 3.0 era basato su Android 6.0 Marshmallow. Ha perfezionato l’esperienza dell’utente e ha introdotto il cambio rapido degli sfondi, tasti funzione configurabili e widget Shelf sui telefoni OnePlus.

OxygenOS 4.0 e 5.0

Con OxygenOS 4.0 basato su Android 7.1 Nougat, OnePlus si è gradualmente impresso nella mente degli utenti. Ha introdotto una nuova app per fotocamera, una suite di editing video integrata, una visualizzazione multi-finestra, un menu delle impostazioni riprogettato e altro ancora.

L’innovativo OxygenOS 5.0 era basato su Android Oreo e ha raccolto molti fan. Ha introdotto la navigazione gestuale prima che Google la portasse su Android e disponeva di app parallele che consentivano di eseguire più installazioni dello stesso software.

OxygenOS 9, 10 e 11

Dopo OxygenOS 5, OnePlus ha abbinato la sua skin al sistema di numerazione di Android. Ha rilasciato OxygenOS 9 basato su Android 9 Pie. Ha aggiunto la modalità Zen per una migliore concentrazione e ha rinnovato la modalità di gioco esistente. OxygenOS 10 si è basato sul suo predecessore introducendo un display ambientale intelligente e sostituendo la modalità di gioco con Game Space.

OxygenOS 11 basato sul 10 con una nuova funzionalità Gallery Story e un’interfaccia utente della fotocamera aggiornata. È stato notevole perché è stata l’ultima versione per appassionati della skin personalizzata da quando OnePlus si è fusa con ColorOS per il software successivo.

OxygenOS 12 e 13

OnePlus si è fusa con Oppo e, in larga misura, anche le loro skin software. OxygenOS 12 ha adottato diverse funzionalità ColorOS e ha perso gran parte del minimalismo che la rendeva unica. OnePlus ha iniziato a utilizzare il launcher ColorOS, l’app della fotocamera e la galleria, l’app delle impostazioni è stata riprogettata e l’azienda ha aggiunto un negozio di temi dedicato.

Come la 12, la OxygenOS 13 è più simile alla ColorOS 13 che diversa. Tuttavia, rimuove il disordine e il bloatware che ottieni con ColorOS, rendendo l’esperienza più premium.

Caratteristiche uniche di OxygenOS

Ogni skin Android ha caratteristiche uniche che la distinguono. OxygenOS ne ha parecchi.

Modalità Zen

La modalità Zen di OnePlus è lo strumento di produttività definitivo. Quando è acceso, ti impedisce di utilizzare il telefono per un periodo determinato. Durante questo periodo è possibile effettuare solo chiamate di emergenza e scattare foto. Il riavvio del dispositivo non lo interrompe, quindi rimarrai bloccato fino al completamento del timer impostato.

Intuizione AOD

Il display sempre attivo non è una nuova funzionalità Android. OxygenOS ha diversi formati, incluso Insight. Insight dispone di una barra verticale e di un contatore numerico che mostra il numero di volte in cui sblocchi il dispositivo. La barra cambia colore man mano che aumenta il tempo trascorso sullo schermo. La funzionalità ha il vantaggio di rendere gli utenti consapevoli di quanto utilizzano i loro telefoni.

