Quali sono i migliori giochi che consentono l’uso delle criptovalute?

Ultimamente il fenomeno dei cosiddetti crypto games ha affascinato tantissimi player, per via della possibilità di divertirsi e al tempo stesso guadagnare piccole cifre in criptomonete. Ci sono diversi giochi che si basano su questo meccanismo, e che meritano un doveroso approfondimento. Oggi, dunque, scopriremo insieme la lista dei migliori videogiochi con criptovalute.

Meme Kombat

Meme Kombat è un gioco che, come spiega il suo stesso nome, si basa su una serie di combattimenti tra i meme più popolari del web. Ogni giocatore, dunque, può partecipare all’arena e sfidare gli avversari, con lo scopo di batterli e di guadagnare criptomonete. Si tratta di un progetto molto interessante, basato ovviamente sulla rete blockchain e sul sistema delle criptovalute Ethereum. Gli esiti delle battaglie vengono calcolati da un algoritmo di intelligenza artificiale, che valuta le caratteristiche dei meme in gioco determinandone la vittoria o la sconfitta. Il guadagno deriva, sostanzialmente, dalle scommesse che i giocatori possono effettuare sugli esiti degli incontri.

Crypto casinò

I casinò con criptomonete sono una delle novità più interessanti emerse nel panorama dei giochi di questa categoria. Anche in questo caso, l’utente può vincere criptovalute scommettendo su alcuni eventi (come quelli sportivi) oppure giocando ai classici passatempi da casinò. Chi desidera approfondire questa categoria può trovare le recensioni dei migliori crypto casinò in Italia sui blog specializzati, così da capire quali videogames mettono a disposizione. Di solito non mancano mai alcuni must come la roulette, le slot machines e giochi di carte come il poker, il blackjack e il baccarat. Da sottolineare il fatto che anche i depositi possono essere effettuati in criptomonete. Alcuni esempi di piattaforme? Trust Dice e BetFury.

CryptoKitties

Chi amava i vecchi Tamagotchi, ma desidera trovare una soluzione basata sulle valute virtuali, dovrebbe assolutamente provare CryptoKitties. Si tratta di un videogioco che consente agli utenti di allevare, collezionare, acquistare e vendere gatti virtuali: veri e propri token non fungibili basati sulla blockchain di Ethereum. Ogni singolo micio possiede caratteristiche uniche e può essere scambiato con altre persone in cambio di criptomonete. Il successo di questo gioco deriva dal fatto che è possibile far accoppiare i gattini, ottenendo così nuove razze inimitabili, come i mici con ali di drago o col becco di un’aquila.

Axie Infinity

Axie Infinity è uno dei videogame più conosciuti della categoria dei crypto games. Si tratta di un gioco RPG (Role Playing Game) basato ancora una volta sulla blockchain Ethereum, in cui i giocatori possono acquistare, allenare e far combattere i propri animaletti domestici virtuali, conosciuti come Axies. Naturalmente sono tantissime le attività che i player possono svolgere con i propri Axies: ad esempio, è possibile collezionarli, allevarli, farli scontrare con gli altri collezionisti, e addirittura costruire dei veri e propri regni. Il sistema è a livelli, il che vuol dire che più si gioca, più si fa acquisire valore alle proprie creature.

In conclusione, i crypto games rappresentano una nuova frontiera nel mondo dei videogiochi. Dai combattimenti di Meme Kombat alle scommesse nei casinò crypto, passando per gli animaletti di Axie Infinity e i gattini di CryptoKitties, c’è una soluzione per ogni desiderio.