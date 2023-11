Touch Bar completamente fuori produzione sui nuovi MacBook dopo sette anni

Poco più di sette anni dopo la sua introduzione, la Touch Bar è stata completamente interrotta su tutti i nuovi MacBook venduti da Apple, segnando la fine di un’era per una funzionalità hardware amata da alcuni utenti e derisa da altri.

I primi modelli di MacBook Pro con Touch Bar sono stati rilasciati nell’ottobre 2016, come parte di una controversa riprogettazione che includeva anche una tastiera a farfalla difettosa e la rimozione di molte porte, tra cui uno slot per schede SD, HDMI e MagSafe. Anche le funzioni fisiche e i tasti Esc sono stati rimossi a favore della Touch Bar.

Apple inizialmente descrisse la Touch Bar come un’interfaccia “rivoluzionaria” e “rivoluzionaria”, ma chiaramente non era abbastanza popolare per restare.

È stata una morte lenta per la Touch Bar:

Nel 2019, Apple ha rilasciato il primo MacBook Pro da 16 pollici con un tasto fisico Esc, ma la Touch Bar è sopravvissuta al posto dei tasti funzione fisici.

Nel 2021, Apple ha rimosso la Touch Bar dai modelli MacBook Pro di fascia alta, tornando ai tasti funzione fisici a grandezza naturale.

Questa settimana, Apple ha interrotto la produzione del MacBook Pro da 13 pollici , l’ultimo modello con Touch Bar.

Per ora, la Touch Bar è ancora presente su alcuni modelli ricondizionati venduti da Apple.

È possibile che la Touch Bar possa ritornare in futuro, soprattutto se il MacBook Pro da 13 pollici verrà mai ripubblicato come modello a basso costo, ma a questo punto non ci sono prove certe che suggeriscano che ciò accadrà.

