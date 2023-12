Come disattivare le notifiche dello smartwatch Android

Disattiva temporaneamente le notifiche dello smartwatch con la modalità silenziosa

Puoi gestire le notifiche del tuo smartwatch tramite modalità silenziose temporanee, tra cui Non disturbare, Modalità ora di andare a dormire e Modalità teatro. Queste modalità offrono modi unici per disattivare o gestire temporaneamente le notifiche, soddisfacendo esigenze e situazioni specifiche. Immergiamoci in queste modalità per capire come migliorano la tua esperienza con lo smartwatch.

Come mettere il tuo smartwatch su Non disturbare

Gli smartwatch con Android Wear 6.0 e versioni successive sono dotati della modalità Non disturbare che ti aiuta a controllare le notifiche in arrivo. La modalità Non disturbare può essere impostata per orari specifici della giornata oppure puoi usarla quando vuoi. Puoi attivare questa funzione sul tuo smartwatch o utilizzare l’app complementare indossabile. Questa guida illustra il processo utilizzando Google Pixel Watch 2 .

Scorri verso il basso lo schermo del tuo telefono per accedere alle Impostazioni rapide . Individua l’ opzione Non disturbare e attivala.

Per attivare la funzione Non disturbare dal tuo smartwatch:

Premi il pulsante Corona o tocca lo schermo per assicurarti di essere sulla schermata del quadrante. Scorri verso il basso dalla parte superiore del quadrante per aprire le Impostazioni rapide . Trova e tocca l’ icona Non disturbare (la forma del segnale di stop) per disattivare le notifiche sull’orologio.

Come mettere il tuo smartwatch in modalità Riposo

La modalità Buonanotte (o modalità Buonanotte) è una versione avanzata di Non disturbare. Questa funzione blocca gli avvisi e disattiva i gesti di sveglia, garantendo un periodo di relax o sonno tranquillo e indisturbato. Oltre a disattivare le notifiche, questa modalità mantiene sano il ciclo del sonno prevenendo disturbi luminosi o sonori indesiderati.

Non disturbare è necessario per la modalità Riposo. Non disturbare si attiva automaticamente quando attivi la modalità Riposo. Utilizza il tuo smartwatch Wear OS o l’app complementare indossabile per attivare la modalità Riposo. Per questo passaggio utilizziamo un Samsung Galaxy Watch 4

utilizzo delle Impostazioni rapide sull’orologio

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire le Impostazioni rapide sul tuo Galaxy Watch. Tocca l’ icona della modalità Riposo (simile a un letto) o l’ icona della modalità Buonanotte (a forma di mezzaluna). L’icona diventa blu quando la modalità è attivata. Tocca di nuovo per disattivarlo.

Come mettere il tuo smartwatch in modalità Teatro

La modalità teatro era una delle nuove funzionalità aggiunte in Android Wear 5.0. Che tu sia a teatro o in compagnia degli amici, la modalità Teatro previene interruzioni indesiderate. Per attivare la modalità Teatro, utilizza lo smartwatch Wear OS o l’app complementare indossabile. Utilizziamo un Google Pixel Watch 2 per questo passaggio.

Utilizzo delle impostazioni rapide sull’orologio