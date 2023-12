Come disattivare il PIN o il passcode di Google Pixel Watch

Google Pixel Watch 2 è ricco di funzionalità che lo rendono uno dei migliori smartwatch Android che vale i tuoi soldi. Quando configuri il tuo nuovo smartwatch, Google ti invita a utilizzare un PIN o un blocco con sequenza per maggiore sicurezza. Potresti trovarlo irritante, poiché Pixel Watch si blocca automaticamente quando lo togli dal polso. Quando indossi di nuovo l’orologio, non verranno visualizzate le notifiche in arrivo a meno che non inserisci il blocco schermo. Disattiva il blocco schermo sul tuo Pixel Watch per evitare questo comportamento. Segui questa guida per sapere come.

Perché non dovresti disattivare il PIN o il blocco della sequenza sul tuo Pixel Watch Evita di disattivare il blocco schermo su Pixel Watch. In questo modo si disattivano le funzionalità di protezione del dispositivo, garantendo così che nessun altro possa utilizzare l’orologio in caso di furto. Il blocco dello schermo fornisce anche un ulteriore livello di sicurezza, poiché è necessario inserirlo prima di reimpostare l’orologio. Ciò garantisce che nessuno oltre a te possa ripristinare l’orologio. Anche l’accesso a Google Wallet è disattivato, quindi non puoi utilizzare l’orologio per effettuare pagamenti basati su NFC o mostrare la carta d’imbarco al banco del check-in. Disattiva il blocco dello schermo se sei d’accordo nel perdere l’accesso a queste funzionalità. Ti perdi anche l’ utilizzo di Extend Unlock , ogni volta che Google lancia la funzione, se non hai un blocco schermo sull’orologio. Come disattivare il blocco schermo su Pixel Watch o Pixel Watch 2 Disattivare la sequenza o il blocco PIN del tuo Pixel Watch è semplice, anche se devi ricordare il blocco dello schermo. Altrimenti, può essere difficile disattivare questa misura di sicurezza. Sul tuo Pixel Watch, premi la corona per aprire il cassetto delle app. Passare alla parte inferiore del menu e selezionare Impostazioni . Scorri verso il basso e seleziona Sicurezza . Tocca Blocco schermo dal menu che si apre. Inserisci il PIN o la sequenza di blocco dell’orologio per procedere. Seleziona Nessuno dal menu Blocco schermo In alternativa, utilizza l’app Pixel Watch complementare sul telefono accoppiato per disattivare il PIN o il blocco con sequenza sullo smartwatch. Apri l’ app Pixel Watch complementare sul tuo telefono. Tocca Preferenze orologio . Seleziona Sicurezza dal menu che si apre. Tocca Blocco schermo Seleziona Nessuno dalle opzioni di blocco schermo . Conferma la tua scelta toccando OK nella finestra di dialogo che appare. Inserisci il tuo PIN o sequenza attuale sull’orologio per confermare l’azione

Cosa fare se dimentichi il PIN o la sequenza di blocco del tuo Pixel Watch

Devi conoscere il PIN o la sequenza di blocco del tuo Pixel Watch per sbloccarlo. Cosa succede se dimentichi il blocco schermo e non riesci a inserire il codice o la sequenza corretta? O forse il tuo Pixel Watch ha smesso di riconoscere il PIN o la sequenza di sblocco. È necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo indossabile dal menu di ripristino.

Riavvia il tuo Pixel Watch accedendo a Impostazioni > Sistema > Riavvia . Conferma la tua selezione toccando il segno di spunta . Se non riesci a bypassare il blocco dello schermo, tieni premuti il ​​pulsante laterale e la corona per 30-45 secondi. Rilascia i pulsanti quando l’orologio vibra. Tocca ripetutamente gli angoli in alto a sinistra e in basso a destra dello schermo quando viene visualizzato il logo bianco di Google durante il riavvio. Questo apre il menu Fastboot . Utilizzare il pulsante laterale per scorrere verso il basso ed evidenziare la modalità di ripristino . Conferma la tua selezione premendo la corona . Pixel Watch si riavvia nel menu Ripristino . Se viene visualizzata la schermata Nessun comando, tieni premuta la corona digitale e scorri verso l’alto dalla parte inferiore del display. Nel menu Ripristino, scorri verso il basso fino all’opzione Cancella dati/Ripristino impostazioni di fabbrica utilizzando il dito o premendo il pulsante laterale . Conferma la tua scelta toccandola o premendo la corona digitale . Seleziona nuovamente Ripristino dati di fabbrica nel menu visualizzato.

Il tuo Pixel Watch si ripristina automaticamente senza inserire la sequenza di sblocco o il PIN. Come parte di questo processo, i dati sull’orologio vengono cancellati e l’orologio viene annullato dall’abbinamento con il telefono.