Spotify su iOS riporterà gli acquisti in-app, suggerisce il codice beta

Sembra che Spotify stia riportando i pagamenti in-app alla sua app iOS, in base alle stringhe di codice scoperte nell’ultima beta.

Il collaboratore di MacRumors Aaron Perris ha scoperto i nuovi riferimenti al codice a un sistema di pagamento in-app, inclusa una schermata di pagamento IAP e pannelli per riprovare ad acquistare per gli acquisti non riusciti.

Non è chiaro a cosa si riferiscano i riferimenti IAP, ma il fatto che siano inclusi è di per sé curioso. Spotify non ha consentito ai clienti di sottoscrivere un abbonamento Spotify Premium tramite ‌ App Store ‌ negli ultimi sette anni.

Non esiste alcun meccanismo per abbonarsi a Spotify tramite l’app Spotify, poiché Spotify ha limitato le iscrizioni al proprio sito Web per evitare di pagare le tariffe di Apple. “Non puoi eseguire l’aggiornamento a Premium nell’app”, si legge nella sezione “Premium” di Spotify nella sua app iOS. “Lo sappiamo, non è l’ideale.”

Nel corso degli anni, Apple e Spotify hanno avuto una lunga disputa sulle politiche dell’‌App Store‌ di Apple, con molteplici conflitti pubblici sulle tariffe delle app e degli abbonamenti e sui rifiuti delle app dovuti ai tentativi di Spotify di aggirare il taglio fino al 30% che Apple prende dagli acquisti.

Nei commenti fatti nel novembre 2022 , il CEO di Spotify Daniel Ek ha accusato Apple di dare agli sviluppatori “l’illusione del controllo” e ha affermato che l’‌‌App Store‌‌ è una “minaccia per il futuro di Internet” che nega ai consumatori la scelta.

Ek si è scontrato anche con Apple sulla funzione audiolibri di Spotify . Apple nel 2022 ha rifiutato più volte l’aggiornamento degli audiolibri di Spotify e alla fine non ha consentito a Spotify di indirizzare gli utenti all’acquisto di audiolibri tramite un pulsante di registrazione e-mail in-app.

Le cose sono diverse rispetto ai dispositivi Android. Da novembre 2020 Spotify può fatturare agli utenti Android direttamente nella versione Google Play di Spotify senza dover passare attraverso il sistema di fatturazione di Google Play.

Questo perché Spotify utilizza la ” User Choice Billing ” di Google, una funzionalità che consente agli utenti Android di effettuare acquisti utilizzando l’opzione di pagamento che preferiscono. La fatturazione scelta dall’utente è essenzialmente un’opzione di fatturazione alternativa per gli acquisti in-app e prevede una tariffa ridotta.

Apple non offre fatturazione alternativa dall’‌App Store‌. Ci sono però due eccezioni, tra cui la Corea del Sud e i Paesi Bassi. Le autorità di regolamentazione di questi paesi hanno costretto Apple a consentire ad alcune app di utilizzare fornitori di servizi di pagamento di terze parti.

Nei Paesi Bassi, Apple riscuote una commissione del 27% anziché del 30%, mentre in Corea del Sud Apple riscuote una commissione del 26%. Entrambe le commissioni ridotte sono simili a ciò che Google ha fatto per il suo sistema di fatturazione User Choice.

Con l’adozione da parte di Google di opzioni per la fatturazione alternativa e la continua pressione normativa , è possibile che Apple ripieghi ed espanda anche i processi olandesi e coreani ad altri paesi e tipi di app.

