Come fare uno screenshot sul tuo MacBook

Fare screenshot sul tuo Mac è un’abilità fondamentale, proprio come fare uno screenshot sui dispositivi Android . E se volessi condividere un articolo interessante? Avrai bisogno di uno screenshot. Se stai documentando il tuo flusso di lavoro, ad esempio, per creare un tutorial che mostri come associare Samsung Galaxy Buds a macOS, è lo stesso. Avrai bisogno di screenshot. macOS offre diversi strumenti integrati per catturare facilmente il tuo schermo.

Puoi utilizzare le scorciatoie da tastiera per catturare l’intero schermo in un formato PNG compatibile con macOS, l’impostazione predefinita per gli screenshot. Inoltre, il sistema operativo include uno strumento chiamato “Screenshot” e ti guidiamo attraverso le sue funzioni.

Come utilizzare le scorciatoie da tastiera

Catturare l’intero schermo è un’attività a tre pulsanti. Premi Comando + Maiusc + 3 . Questa scorciatoia è consolidata, poiché funzionava sui sistemi macOS High Sierra. I Mac moderni utilizzano ancora questa combinazione, quindi non c’è una nuova scorciatoia da imparare.

Organizza lo schermo come desideri che venga catturato. Premi la scorciatoia da tastiera Comando + Maiusc + 3 . Il file viene visualizzato sul desktop come PNG con il nome file “Screen Shot”, la data e l’ora di acquisizione.

Come catturare con la tastiera parte dello schermo

A differenza della scorciatoia da tastiera per creare un’inquadratura statica dell’intero schermo, potrebbe essere necessaria solo una sezione specifica del contenuto dello schermo. Ecco la scorciatoia per scegliere come target una parte specifica dello schermo del tuo Mac.

Premi Comando + Maiusc + 4 . Un piccolo mirino sostituisce il puntatore sullo schermo. Sposta questo mirino nell’angolo in cui inizierà lo screenshot. Fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse o del trackpad, quindi trascinare per selezionare l’area di acquisizione. Dopo aver trascinato la casella di acquisizione evidenziata attorno all’area dello screenshot desiderata, rilascia il dito. Se la zona è mal posizionata, premi Esc prima di sollevare il dito.

Come indirizzare gli elementi dello schermo con le scorciatoie da tastiera

Questa azione si trova tra lo “screenshot” dell’intero schermo e l’acquisizione di parte del contenuto del display. Scatta immagini statiche di finestre o della barra dei menu nella parte superiore dello schermo.

Premi Comando + Maiusc + 4 . Premi la barra spaziatrice . Il puntatore sullo schermo si trasforma nell’icona di una fotocamera. Sposta l’ icona della fotocamera sulla finestra da catturare. La finestra di destinazione viene evidenziata. Fare clic su Giù per accettare la selezione. Premi Esc prima di fare clic per annullare la selezione.

Come catturare un menu

Similmente all’acquisizione degli elementi dello schermo, la combinazione di tasti Comando + Maiusc + 4 viene applicata dopo che un menu è stato evidenziato e aperto.

Aprire il menu desiderato. Premi Comando + Maiusc + 4 . Premi la barra spaziatrice una volta. Verifica che venga visualizzata l’ icona della fotocamera al posto del puntatore. Trascina una casella di selezione attorno al menu. Fai clic quando sei soddisfatto della selezione.

In alternativa, è possibile applicare il metodo del trascinamento del mirino. Questo metodo è utile quando è necessario acquisire il titolo del menu come parte dello scatto.

Apri il menu che desideri acquisire. Premi Comando + Maiusc + 4 . Assicurati che il puntatore si trasformi in un mirino. Trascina una casella di selezione attorno ai menu che desideri catturare lo schermo.

Come richiamare il menu Screenshot

A partire da macOS Mojave, Screenshot è stata l’utilità predefinita del Launchpad per acquisire i contenuti del desktop. Rispecchia le scorciatoie da tastiera sopra elencate, aggiungendo un’interfaccia grafica che gli utenti orientati alla vista troveranno più intuitiva.

Le scorciatoie da tastiera sono facili e veloci da applicare ma si dimenticano altrettanto rapidamente. Sebbene i menu su schermo aggiungano un ulteriore passaggio al processo, sono migliori se preferisci l’approccio visivo. Per iniziare, accedi a Launchpad.

Passare al Dock. Fare clic sull’icona del Launchpad . Trova l’utilità Screenshot e fai clic su di essa. Se non riesci a trovare l’utilità, utilizza la barra di ricerca nella parte superiore del Launchpad per individuarla. Viene avviato un piccolo menu dell’utilità Screenshot.

Aggiungendo già diversi passaggi dispendiosi in termini di tempo all’operazione di screenshot, uno di questi passaggi può essere saltato utilizzando una scorciatoia da tastiera. Invece di accedere al Launchpad, premi Comando + Maiusc + 5 per accedere a Screenshot e alle sue funzioni.

Come registrare le riprese video

Finora, i contenuti multimediali acquisiti dall’utilità o dalle scorciatoie da tastiera sono stati statici. Sono girati come file PNG, come immagini. E se volessi registrare un video? Questo compito è facile come catturare un’immagine sullo schermo, grazie alla gestione intelligente dell’interfaccia.

Premi la combinazione di tasti Comando + Maiusc + 5 o seleziona l’ icona Launchpad per aprire l’utilità Screenshot. Fare clic sulla quarta icona da sinistra per registrare l’intero schermo. Fare clic sulla quinta icona da sinistra (l’ultima) per registrare parte dello schermo. Se viene registrata una parte dello schermo, utilizzare il mouse o il trackpad per ridimensionare la casella di selezione che appare dopo aver fatto clic su questa icona. Fare clic sul pulsante Interrompi nell’angolo in alto a destra del display mentre viene effettuata una registrazione per terminare la registrazione.

L’opzione due prevede la navigazione su Quicktime Player. Fa la stessa cosa. Prendi questa strada se accedi spesso al lettore multimediale.

Apri Quicktime Player , che si trovi sul Dock o che trovi tramite Finder. Seleziona il file . Seleziona Nuova registrazione schermo .

Come accedere alle opzioni extra

C’è un altro vantaggio nell’usare lo strumento Screenshot. Dopo aver superato le cinque icone di cattura dello schermo, è presente un sottomenu a discesa. Passandoci sopra, con un clic si srotolano diverse scelte per estendere le funzionalità di Screenshot. Se non desideri salvare le immagini catturate sul desktop, segui le istruzioni seguenti:

Premi Comando + Maiusc + 5 . Attendi qualche istante affinché il menu Screenshot venga caricato. Passare al sottomenu Opzioni e fare clic su di esso. Seleziona una destinazione Salva in elencata nella parte superiore del sottomenu.

Altre opzioni includono un timer per la registrazione video e la realizzazione di un video con o senza audio del microfono. C’è un segno di spunta accanto a Mostra miniatura mobile nella parte inferiore di questo sottomenu, che cattura un’immagine sullo schermo e la rende come una miniatura mobile.