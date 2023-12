Come giocare a Fortnite su ChromeOS

Fortnite è uno dei videogiochi, se non il più popolare del pianeta. Che tu sia un giocatore, un utente di social media o una persona avversa alla tecnologia, probabilmente hai sentito parlare del gioco. Anche se la maggior parte delle persone non considera i Chromebook come dispositivi di gioco, sono disponibili alcuni ottimi Chromebook da gioco . Tuttavia, giocare a Fortnite su un Chromebook non è semplice come su altri dispositivi, ma ci sono modi per realizzarlo.

Puoi giocare a Fortnite su un Chromebook?

Sì, puoi giocare a Fortnite su un Chromebook, ma non è così facile come su altri dispositivi. Secondo il suo sito Web, Fortnite supporta ufficialmente il gioco a Fortnite nei seguenti modi:

Utilizzando il launcher di Epic Games su PC o Mac.

Su un telefono Samsung tramite l’app Epic Games sul Samsung Galaxy Store .

Scaricando l’app Epic Games utilizzando l’APK.

Attraverso i servizi di cloud gaming Xbox Cloud Gaming, GeForce Now e Amazon Luna

Il modo più semplice per giocare a Fortnite su un Chromebook sarebbe tramite Google Play Store, ma Fortnite è fuori dal Google Play Store dal 2020 , quando Epic ha cercato di aggirare la riduzione del 30% di Google su tutti gli acquisti. Anche se il Play Store sarebbe l’ideale, alcuni dei metodi sopra indicati sono disponibili sui Chromebook per poter giocare a Fortnite sui dispositivi ChromeOS.

Come giocare a Fortnite su un Chromebook utilizzando un servizio di cloud gaming

Il modo più semplice per giocare a Fortnite su un Chromebook è utilizzare un servizio di cloud gaming. Ce ne sono tre in cui Fortnite è disponibile: Xbox Cloud Gaming, GeForce Now e Amazon Luna.

Giochi sul cloud Xbox

Xbox Cloud Gaming ti consente di giocare ai giochi Xbox ovunque ti trovi. Per accedere a Fortnite utilizzando il servizio, vai al sito Web di Cloud Gaming ed effettua l’accesso. Quindi, cerca Fortnite. Quando sei nella pagina del gioco, tocca Avvia .

GeForce Now ti consente di giocare ai giochi di Steam e di altri negozi dal cloud. Il primo passo è creare un account se non ne hai uno e iscriverti al livello gratuito. Sono disponibili livelli a pagamento con alcuni vantaggi, ma non sono necessari per giocare.

Amazon Luna

Il servizio di cloud gaming di Amazon è meno utilizzato degli altri servizi ma ti permette di giocare a Fortnite dal tuo Chromebook. Per iniziare, vai sulla home page di Amazon Luna e accedi con un account Amazon o creane uno nuovo. Quindi, se ti abboni ad Amazon Prime , potrai giocare ad alcuni giochi gratuiti, tra cui Fortnite, accedendo alla relativa pagina dei giochi. Se non sei abbonato a Prime, iscriviti all’abbonamento Luna+ per $ 9,99 al mese.

Come giocare a Fortnite sul tuo Chromebook utilizzando l’APK di Android

Anche se l’app Epic Games non è disponibile sul Google Play Store, puoi scaricare l’APK per averla sul tuo dispositivo Android. Un APK richiede un processore ARM, quindi i Chromebook con processori AMD non possono utilizzare l’APK.

Per utilizzare l’APK, attiva la modalità sviluppatore sul tuo Chromebook. Ciò richiede la cancellazione dei dati dal dispositivo, quindi esegui il backup dei file importanti prima di attivarlo.

Ora che il Chromebook è in modalità sviluppatore, segui queste istruzioni:

Passa alla pagina Fortnite per Android e fai clic sul pulsante Scarica ora . Premi Ctrl + Maiusc + J per aprire gli strumenti per sviluppatori e premi Ctrl + Maiusc + M per passare alla visualizzazione mobile. Ricarica la pagina. L’APK viene scaricato poco dopo. Apri l’ app File . Fai clic su Download a sinistra. Trova il download dell’APK e fai doppio clic su di esso. Fai clic su Installa , quindi seleziona Continua per installare l’app. Al termine dell’installazione, apri l’ app Epic Games e fai clic sul pulsante Ottieni accanto a Fortnite per installare il gioco.

Al termine del download del gioco, puoi giocarci tramite l’app Epic Games. Il gioco è pensato per essere giocato su un telefono Android, quindi l’esperienza su un Chromebook potrebbe non essere dimensionata correttamente o funzionare al meglio.

Come giocare a Fortnite su un Chromebook utilizzando Chrome Remote Desktop

Se disponi di un PC in grado di giocare a Fortnite, utilizza quel PC per giocare a Fortnite sul tuo Chromebook. Per fare ciò, utilizza Chrome Remote Desktop . L’utilizzo di Chrome Remote Desktop richiede alcune configurazioni sul PC e sul Chromebook. Dopo aver configurato l’applicazione su entrambi i dispositivi e averli collegati, sarà facile accedere al tuo PC e a Fortnite da qualsiasi luogo. Assicurati che il tuo PC sia collegato in modo che non si blocchi mentre sei lontano.