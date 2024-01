Al Gore e James Bell si ritireranno dal consiglio di amministrazione di Apple, la Dott.ssa Wanda Austin entrerà a farne parte

Sia Al Gore che James Bell si ritireranno dal consiglio di amministrazione di Apple, ha annunciato oggi Apple . La dottoressa Wanda Austin, ex presidente e CEO di The Aerospace Corporation, è stata nominata per entrare a far parte del consiglio quando i due se ne vanno.

Secondo Apple, la Dott.ssa Austin apporta “decenni di esperienza scientifica e tecnologica” nel ruolo e ha una comprovata esperienza nel “promuovere l’innovazione e definire la strategia aziendale”.

“Wanda ha dedicato decenni al progresso tecnologico a favore dell’umanità e siamo entusiasti di darle il benvenuto nel consiglio di amministrazione di Apple”, ha affermato Tim Cook, CEO di Apple. “È una leader straordinaria e la sua inestimabile esperienza e competenza sosterranno la nostra missione di lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato.”

“Come Apple, ho sempre creduto nel potere dell’innovazione per migliorare la vita, sostenere il potenziale umano e plasmare un futuro migliore”, ha affermato il Dott. Austin. “Sono onorato di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Apple e non vedo l’ora di far parte di un’azienda che crea sempre nuovi modi per dare potere alle persone in tutto il mondo.”

Apple non consente ai direttori di candidarsi alla rielezione dopo aver raggiunto i 75 anni, il che significa che sia Al Gore che James Bell si ritireranno dal consiglio a causa della loro età.

“Siamo profondamente grati ad Al e James per i loro molti anni al servizio di Apple: le loro intuizioni, energia e valori ci hanno reso un’azienda più forte in tanti modi”, ha affermato Cook. “Per più di 20 anni, Al ha contribuito in modo incredibile al nostro lavoro: dal suo supporto incondizionato alla protezione della privacy dei nostri utenti, alla sua incomparabile conoscenza delle questioni ambientali e climatiche. La dedizione di James è stata straordinaria e ne siamo grati per le importanti prospettive e la profonda esperienza che ha offerto in materia di audit, finanza e molto altro ancora nel corso degli anni.”

Al Gore è entrato per la prima volta nel consiglio di amministrazione di Apple nel 2003 , mentre James Bell è entrato nel 2015 . Il dottor Austin ha un dottorato di ricerca in ingegneria industriale e dei sistemi. È entrata a far parte di The Aerospace Corporation nel 1979 e dal 2008 al 2016 è stata presidente e amministratore delegato dell’organizzazione. Dal 2018 al 2019 è stata presidente ad interim della University of Southern California e fa anche parte dei consigli di amministrazione di Amgen e Chevron. In precedenza ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Virgin Galactic.

