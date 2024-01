Come abilitare gli strumenti per sviluppatori di Google Chrome

Perché dovresti abilitare le funzionalità per sviluppatori in Google Chrome

Prima di iniziare, esaminiamo i principali motivi per attivare e utilizzare le funzionalità per sviluppatori in Google Chrome.

Ispeziona, modifica e correggi gli errori nel tuo codice in pochissimo tempo.

Misura la performance delle pagine web in tempo reale.

Risolvi i problemi relativi a perdite di memoria e colli di bottiglia nel codice.

Testa il tuo sito web su dispositivi come iPhone, browser e sistemi operativi come Android e Chrome OS per verificarne l’aspetto e il comportamento.

Eseguire il debug del codice JavaScript e modificare HTML e CSS.

Controlla il rendimento delle pagine in diverse condizioni di rete.

Come abilitare la modalità sviluppatore in Google Chrome

Esistono diversi modi per attivare le funzionalità per sviluppatori in Google Chrome.

Utilizzare tasti di scelta rapida

È il modo più semplice per avviare e accedere agli strumenti per sviluppatori in Google Chrome. Se utilizzi Chrome su un desktop Windows 10/11 o Linux, premi Ctrl + Maiusc + I per attivare gli strumenti per sviluppatori. Su un Mac, premi contemporaneamente Comando + Opzione + I per attivare il menu Chrome DevTools.

Menù del navigatore

Quando ti trovi su una pagina web, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina e seleziona Ispeziona dal menu contestuale.

Menù

Il menu Chrome è un altro modo comune per controllare e attivare gli strumenti per sviluppatori in Google Chrome.