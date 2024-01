Come rendere Google Maps l’app di navigazione predefinita sul tuo iPhone

Qual è l’app mappa predefinita su iPhone e perché non puoi modificarla?

Apple Maps è l’app di mappe predefinita per iPhone ed è stata tale sin dal rilascio di iOS 6. Sebbene le versioni precedenti di iOS fossero fornite con Google Maps, il rapporto tra i due giganti della tecnologia si è inasprito quando Google ha rifiutato di concedere ad Apple i diritti per la svolta a guida vocale funzione di navigazione passo-passo nel 2012.

Se scarichi Google Maps e desideri utilizzarlo come app predefinita, non funziona perché i dispositivi Apple non lo supportano. A differenza del sistema operativo Android open source di Google, dove chiunque può apportare modifiche, Apple utilizza un ecosistema software chiuso e controlla quali app è possibile installare.

Dopo la controversia Apple-Google, l’aggiornamento iOS 14 è quanto di più vicino Apple riesce a consentirti di utilizzare i programmi Google. L’aggiornamento ti consente di modificare il browser e il client di posta predefiniti con l’equivalente di Google. È necessario eseguire il jailbreak del telefono per utilizzare qualsiasi app al di fuori di queste due. Il jailbreak è una procedura che sconsigliamo perché è contraria alla politica di Apple e invalida la garanzia. Nel peggiore dei casi, potresti bloccare il tuo telefono.

Come cambiare l’app di navigazione predefinita in Google Maps su iPhone o iPad

Il metodo più simile per rendere Google Maps la tua app di navigazione predefinita è installare Google Chrome o Gmail, quindi impostarne una come app di posta elettronica e browser predefinita. Poiché tutte le app Google integrano e condividono dati, puoi aprire i collegamenti alle mappe in Google Maps tramite una qualsiasi delle due app. La creazione di un account Google è necessaria per utilizzare qualsiasi app. Non puoi registrarti e accedere a tutte le funzionalità se non ne hai uno.

Cambia l’app di posta predefinita di iPhone in Gmail