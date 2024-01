Come eliminare il tuo account Reddit

Reddit può essere un’ottima piattaforma di social media se vuoi esplorare hobby di nicchia con un certo grado di anonimato. L’app ti consente di approfondire vari argomenti, condividere contenuti e interagire con una comunità diversificata online. Non solo, gli utenti Reddit spesso forniscono risorse, idee o consigli sui prodotti. Puoi accedere a Reddit su più dispositivi, sia che utilizzi un telefono Android, un laptop o un Chromebook economico .

La tua esperienza può essere frustrante se ti impegni in discussioni inutili o perdi tempo a scorrere il destino su Reddit. Considera l’idea di eliminarlo per la tua salute mentale. Ti mostriamo come eliminare il tuo account Reddit.

Prima di eliminare il tuo account Reddit

Prima di descrivere i passaggi necessari per eliminare il tuo account Reddit, ci sono alcune cose da tenere a mente.

L’eliminazione del tuo account non rimuove nessuno dei tuoi post Reddit. Rimangono sulla piattaforma con un nome di profilo generico di “utente eliminato”. Reddit ha una pratica guida con domande frequenti per aiutarti a eliminare i tuoi post e altri dati Reddit prima di chiudere il tuo account.

Se sei un membro Reddit Premium, devi annullare l’abbonamento prima di eliminare il tuo account. In caso contrario, contatta l’assistenza clienti di Reddit per evitare di pagare un abbonamento per un account Reddit inesistente.

Avrai bisogno del nome utente e della password Reddit per confermare l’eliminazione del tuo account Reddit, quindi assicurati di ricordarli prima di avviare il processo.

Come annullare Reddit Premium

Il processo di annullamento del tuo abbonamento Reddit Premium varia in base alla modalità di pagamento. Elenchiamo i passaggi per gli abbonamenti acquistati con carta di credito, PayPal, Google Play e ID Apple.

Carta di credito o PayPal: apri Impostazioni utente e vai alla sezione Abbonamenti per annullare Reddit Premium.

apri Impostazioni utente e vai alla sezione per annullare Reddit Premium. Google Play: apri Google Play e tocca il tuo profilo nell’angolo in alto a destra. Seleziona Pagamenti e abbonamenti > Abbonamenti . Seleziona Reddit Premium per annullarlo.

apri Google Play e tocca il tuo nell’angolo in alto a destra. Seleziona > . Seleziona per annullarlo. ID Apple: apri l’App Store di Apple e vai alla sezione Gestisci abbonamenti . Seleziona Reddit Premium dall’elenco degli abbonamenti e annullalo.

Come eliminare i tuoi post su Reddit

Ecco come eliminare il tuo post Reddit:

Accedi a Reddit. Tocca il tuo profilo nell’angolo in alto a destra. Seleziona la sezione Post . Scegli il post che desideri eliminare e tocca i tre punti . Tocca Elimina

Ecco come eliminare il tuo commento Reddit:

Accedi a Reddit. Tocca il tuo profilo nell’angolo in alto a destra. Seleziona la sezione Commenti . Scegli il commento che desideri eliminare e tocca i tre punti Tocca Elimina

Tutto stabilito? Cancelliamo l’account Reddit.

Come eliminare il tuo account Reddit

Puoi eliminare il tuo account Reddit dai browser Web desktop o tramite l’app Reddit per dispositivi Android e iOS.

Elimina Reddit dal browser

Ecco come eliminare un account Reddit utilizzando il browser web di un computer: