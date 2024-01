Il CEO di Apple Tim Cook ha guadagnato 63,2 milioni di dollari nel 2023, in calo rispetto ai 99,4 milioni di dollari del 2022, secondo la dichiarazione per procura di Apple rilasciata oggi .

I guadagni totali di Cook includevano uno stipendio base di 3 milioni di dollari, 47 milioni di dollari in premi azionari, 10,7 milioni di dollari in premi bonus basati sulle prestazioni e 2,5 milioni di dollari in altri compensi, che includevano contributi 401 (k), premi di assicurazione sulla vita a termine, incassi per ferie, spese di sicurezza e spese personali di viaggio aereo.

Cook possiede attualmente un totale di 3.280.053 azioni Apple, oltre ad ulteriori 1.291.086 RSU non ancora maturate.

Nel 2023, il consiglio di amministrazione, gli azionisti e lo stesso Cook di Apple hanno deciso di ridurre il compenso di Cook. Il suo obiettivo di premio era di 49 milioni di dollari, che alla fine è stato superato a causa delle prestazioni di Apple. Per il 2024, il target azionario di Cook è fissato a 50 milioni di dollari, di cui il 75% soggetto a maturazione basata sulla performance.

Altri dirigenti senior, tra cui Luca Maestri, Kate Adams, Deirdre O’Brien e Jeff Williams, hanno guadagnato circa 27 milioni di dollari ciascuno, la maggior parte sotto forma di premi azionari.

VIA