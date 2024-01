Come utilizzare FaceTime sul tuo dispositivo Android o PC

E sebbene Apple abbia reso FaceTime disponibile tramite il tuo browser web, l’esperienza è leggermente diversa. Le funzionalità sono limitate quando utilizzi FaceTime in un’app Web e avrai bisogno di un dispositivo Apple se desideri effettuare chiamate FaceTime. Questa guida ti insegnerà come utilizzare FaceTime da un browser web e ti guiderà attraverso eventuali problemi che potresti incontrare.

Come funziona FaceTime su Android e PC

Apple non ha rilasciato un’app FaceTime per utenti Android e PC, quindi non puoi scaricarne una da nessun negozio online. Molti siti Web affermano di avere APK FaceTime, ma sono falsi e contengono malware che potrebbero danneggiare il tuo dispositivo. L’unico modo per utilizzare FaceTime è accedervi tramite il browser predefinito del tuo dispositivo, ma c’è un problema. Non puoi avviare una chiamata FaceTime da solo. Invece, un utente Apple avvia la chiamata, quindi condivide il collegamento con te. Facendo clic su di esso si apre il browser, dove è possibile partecipare alla chiamata.

Anche se non avrai bisogno di un ID Apple per utilizzare FaceTime sul tuo iPhone o laptop, dovrai fornire il tuo nome per consentire ai partecipanti di identificarti. Vale la pena ricordare che l’utilizzo di FaceTime su qualcosa di diverso da un iPhone o MacBook non ti offrirà un’esperienza completa come utenti Apple. Puoi accedere alle funzionalità di base, come microfono e fotocamera, modalità a schermo intero e passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore. SharePlay e la condivisione dello schermo non sono disponibili poiché il tuo dispositivo non è un prodotto Apple. Inoltre, non puoi utilizzare adesivi Memoji, applicare filtri o utilizzare il pulsante screenshot di FaceTime.

Come effettuare una chiamata FaceTime a utenti non Apple

Solo qualcuno con un iPhone, iPad o MacBook può effettuare una chiamata FaceTime e condividere il collegamento di invito con utenti non Apple. Come chiamante FaceTime, ricevi una notifica quando qualcuno tenta di partecipare alla tua chiamata tramite il collegamento. Devi concedere loro il permesso. In caso contrario, non potranno partecipare anche se fanno ripetutamente clic sul pulsante Partecipa . Utilizza i seguenti passaggi per effettuare una chiamata FaceTime da un dispositivo Apple: