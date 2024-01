I Chromebook sono ottimi dispositivi per la maggior parte delle persone. Sono convenienti e abbastanza potenti da svolgere la maggior parte delle attività. Tutti i Chromebook, compresi quelli per i più attenti al budget , sono progettati per essere sicuri . Eseguono il sandboxing di ogni scheda e app in modo che non possa accedere al resto del dispositivo.

Anche con queste protezioni, il tuo traffico di navigazione non è al sicuro da occhi indiscreti. È qui che entra in gioco una VPN. Protegge i tuoi dati da influenze esterne. I Chromebook sono dotati di alcuni modi per installare una VPN e questa guida spiega come utilizzarli.

Cos’è una VPN?

Una rete privata virtuale, o VPN , è un servizio che impedisce ad altri di vedere a cosa accede l’indirizzo IP (protocollo Internet) del tuo dispositivo. Una VPN nasconde il tuo indirizzo IP e crittografa i tuoi dati attraverso un tunnel in modo che siano inaccessibili ad altri. Questo processo protegge i tuoi dati da altre parti, inclusi malintenzionati e il tuo provider Internet, quindi la tua navigazione dovrebbe essere sicura.

Una VPN instrada i tuoi dati attraverso un servizio in un’altra posizione, negli Stati Uniti o in un’altra parte del mondo. Il tuo traffico sembra provenire da qualche altra parte. Esistono numerose offerte VPN, sia che tu voglia usarne una gratuita o pagarne una di qualità superiore.

Le VPN possono nascondere il tuo traffico di navigazione e accedere alle informazioni da altre posizioni. Le VPN possono aiutarti ad accedere a questi dati, sia che tu stia cercando di trovare dati censurati dal tuo governo o di accedere a programmi e film che non sono disponibili nel tuo Paese. Alcune VPN ti consentono di selezionare la posizione del server da cui proviene il tuo traffico web, in modo da poter accedere ai dati da qualunque paese desideri.

Come installare una VPN su un Chromebook

Esistono due modi principali per installare una VPN su un Chromebook. Puoi utilizzare un’estensione VPN del browser Chrome o un’app Android.

Utilizzando un’estensione VPN del browser Chrome

Il browser Google Chrome dispone di estensioni che migliorano il browser o vi aggiungono servizi per aiutarti a svolgere attività. Numerose estensioni VPN possono rendere la tua navigazione su Chrome più sicura.

Vai al Chrome Web Store . Cerca il servizio VPN che desideri aggiungere Seleziona il pulsante Aggiungi a Chrome per l’estensione che desideri aggiungere Attendi l’installazione dell’estensione, attivala e accedi o iscriviti al servizio. Attiva la VPN.

La tua VPN è ora configurata e attivata. Questo metodo funziona solo per il traffico nel tuo browser e non nasconde i dati di navigazione dalle tue app. Scarica un’app VPN per Android per nascondere questi dati.

Utilizzando un’app VPN per Android

Puoi installare un’app Android dal Google Play Store sul tuo Chromebook oltre ad aggiungere un’estensione del browser Chrome. I passaggi sono simili all’installazione di un’estensione del browser Chrome, tranne per il fatto che utilizzano Google Play Store.

Apri Google Play Store sul tuo Chromebook. Cerca il servizio VPN che desideri installare sul tuo dispositivo. Vai all’elenco delle app e fai clic sul pulsante Installa Apri l’app dopo averla installata e registrati o accedi al servizio. Attiva il servizio VPN.

Questo servizio VPN nasconde il tuo traffico di navigazione dal browser e dalle app sul tuo dispositivo.

Utilizzando una VPN integrata

I Chromebook supportano le VPN integrate che possono essere aggiunte manualmente.