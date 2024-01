Le riparazioni di Apple Vision Pro costano fino a $ 2.400 senza AppleCare+

Il Vision Pro è dotato di un telaio in alluminio che ospita un unico pezzo di vetro laminato per la parte anteriore del dispositivo e, come abbiamo appreso dall’iPhone , il vetro è abbastanza fragile. Se il vetro del Vision Pro si rompe o il dispositivo viene danneggiato in qualche altro modo, potresti dover affrontare una riparazione costosa senza AppleCare +.

Nella pagina del servizio Vision Pro di Apple sono elencate le tariffe di riparazione. La riparazione del vetro di copertura rotto costerà $ 799, ma se è necessario riparare qualsiasi altro componente, il costo sale fino a $ 2.399. Tanto per cominciare sono solo $ 1.100 in meno rispetto al costo totale di Vision Pro.

‌AppleCare‌+ ha un prezzo di $ 499 per due anni di copertura, oppure i clienti possono scegliere di pagare $ 24,99 al mese per ‌AppleCare‌+, con la copertura che dura fino all’annullamento dei pagamenti, quindi non è economico.

Vision Pro ‌AppleCare‌+ include riparazioni illimitate per danni accidentali, assistenza e supporto certificati Apple, servizio sostituzioni express e accesso prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7 agli “esperti Apple”. Vale la pena notare che è prevista una franchigia di $ 299 per qualsiasi riparazione ‌AppleCare‌+ del dispositivo stesso (incluso un display rotto) e una commissione di servizio di $ 29 per eventuali accessori come il Light Seal che necessitano di riparazione.

Dato il prezzo delle cuffie Vision Pro, potrebbe valere la pena acquistare ‌AppleCare‌+. Poiché le riparazioni sono costose, varrà la pena trovare una sorta di custodia protettiva da utilizzare almeno per tenerlo al sicuro se prevedi di portarlo da un luogo a un altro. Apple vende una custodia per $ 200, ma presto dovrebbero essere disponibili più opzioni di terze parti.

